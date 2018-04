ENI al rialzo dopo accordo con SONATRACH

Breve fase stabile con rialzo termico - dom ENI ca peggioramento : Il tempo per il fine settimana Venerdì residui rovesci nella notte al centro-nord migliora nel corso della giornata con ancora instabilità al Nord-ovest. Sabato tempo buono e asciutto e con netta prevalenza di sole, seppur in un contesto con nubi alte e stratificate di passaggio, più frequenti a ovest, a tratti più spesse al Nord Ovest […]

Breve fase stabile con rialzo termico - dom ENI ca peggioramento : Il tempo per il fine settimana Venerdì residui rovesci nella notte al centro-nord migliora nel corso della giornata con ancora instabilità al Nord-ovest. Sabato tempo buono e asciutto e con netta prevalenza di sole, seppur in un contesto con nubi alte e stratificate di passaggio, più frequenti a ovest, a tratti più spesse al Nord Ovest […]

Petroliferi in rialzo. ENI e Saipem in pole : Teleborsa, - Ben comprati i titoli Petroliferi quotati a Piazza Affari, galvanizzati anche dal recupero dei prezzi del petrolio, sull'onda delle tensioni geopolitiche e di un razionamento dell'offerta ...

Petroliferi in rialzo. ENI e Saipem in pole : Ben comprati i titoli Petroliferi quotati a Piazza Affari, galvanizzati anche dal recupero dei prezzi del petrolio , sull'onda delle tensioni geopolitiche e di un razionamento dell'offerta dell'...

ENI in rialzo dopo accordi negli emirati e cessione quota Zohr : Teleborsa, - Si muove in frazionale rialzo il titolo ENI , che scambia in salita dello 0,60%, dopo gli accordi strategici negli emirati e la cessione di un'ulteriore quota del giacimento Zohr per 934 ...