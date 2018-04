Eni | accordi con algerina Sonatrach per ampliare la partnership

Eni e SONATRACH firmano accordi per ampliare il loro partenariato : ENI e SONATRACH hanno firmato accordi per ampliare il loro partenariato . La sigla delle intese è stata fatta a Orano , città dell' Algeria nordoccidentale, da Abdelmoumem Ould Kaddourl , Presidente ...

Eni in rialzo dopo accordi negli emirati e cessione quota Zohr : Teleborsa, - Si muove in frazionale rialzo il titolo ENI , che scambia in salita dello 0,60%, dopo gli accordi strategici negli emirati e la cessione di un'ulteriore quota del giacimento Zohr per 934 ...