Energia | Mise firma prenotifica a Commissione Ue su decreto gasivori

meteoweb.eu

: Enrico Mattei per fare gli interessi dell' Italia nel campo dell' energia si mise contro le 7 sorelle #USA. Sappiam… - Alien1it : Enrico Mattei per fare gli interessi dell' Italia nel campo dell' energia si mise contro le 7 sorelle #USA. Sappiam… - PaoloDErmo : RT @ConferenzaGNL: Le conclusioni di Gilberto Dialuce, Direttore generale sicurezza approvvigionamento MISE. 'la conversione della rete per… - ConferenzaGNL : Le conclusioni di Gilberto Dialuce, Direttore generale sicurezza approvvigionamento MISE. 'la conversione della ret… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Roma, 17 apr. (AdnKronos) – Il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda hato laallaUe delemanato il 2 marzo 2018 e del relativo schema applicativo. Si avvia così il confronto tra il ministero e la Dg Concorrenza dellaUe al termine del quale potrà essere data completa attuazione ai due provvedimenti. L’obiettivo, si legge in una nota del, “è quello di applicare ai grandi consumatori industriali di gas presenti in Italia un regime di esenzione parziale dal pagamento degli oneri generali di sistema in modo tale da contrastare con uno strumento utile il fenomeno della delocalizzazione di attività produttive con elevati consumi energetici”. In un sistema come quello italiano dove, come noto, molte politiche energetiche sono finanziate attraverso oneri generali di sistema applicati in forma di ...