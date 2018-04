Emma Muscat in lacrime per Rudy Zerbi | la richiesta ai prof | “Accettatemi per quello che

Video del duetto di Irama ed Emma Muscat in Demons degli Imagine Dragons : la complicità vince i problemi tecnici : Il duetto di Irama ed Emma Muscat ad Amici di Maria De Filippi è sulle note del brano Demons degli Imagine Dragons. Questa settimana, la commissione di Amici di Maria De Filippi ha assegnato alla squadra blu e alla squadra bianca due duetti. Per il team blu, i protagonisti sono Carmen ed Einar. Nel team bianco i prescelti sono Emma ed Irama, che già avevano provato a coniugare le due voci sulle note di un inedito di Irama, Un Respiro, nelle ...

Video di Emma Muscat contro Carmen Ferreri in I will always love you di Whitney Houston e il messaggio di nonno Gianni : Emma Muscat contro Carmen Ferreri ad Amici di Maria De Filippi, nel corso del second serale in onda su Canale 5 sabato 14 aprile. Per la seconda prova della seconda fase, le due cantanti sono invitate a sostenere una prova comparata fortemente voluta dai docenti di canto del programma. Ad entrambe era stata assegnata una canzone di Elisa (Luce), con la possibilità di proporre un brano in sostituzione. Mentre Carmen ha deciso di non avvalersi ...

Amici - Emma Muscat : scheda e foto : Quattordici gli alunni ammessi all'ultima fase del programma: sette cantanti e sette ballerini, rispettivamente divisi nelle due squadre del programma...

Il duetto di Irama ed Emma Muscat con il supporto di Zic : al 2° serale gli Imagine Dragons : Il duetto di Irama ed Emma Muscat ad Amici di Maria De Filippi lo ascolteremo durante il secondo serale in onda, in diretta su Canale 5, sabato 14 aprile, dalle ore 21.10. I due cantanti della squadra bianca hanno appreso che, oltre alle canzoni già assegnate, dovranno preparare un nuovo pezzo, insieme, in duetto. La nuova canzone da studiare questa settimana, in vista della diretta di sabato sera, è un pezzo in inglese che faciliterà Emma ...

Lo sfogo di Carmen Ferreri contro la squadra blu - Biondo ed Einar : è gelosa di Emma Muscat? : Carmen Ferreri contro la squadra blu, Biondo ed Einar Ortiz: la cantante si sfoga nella casetta blu perché si sente poco supportata dal team a cui appartiene. Dopo aver scoperto che, nel corso del prossimo appuntamento serale di Amici di Maria De Filippi, atteso per sabato 14 aprile, dovrà preparare una prova comparata contro Emma Muscat, cantante della squadra bianca, Carmen Ferreri crolla. La canzone che le due dovranno preparare è Luce ...

Perché Daniele cambia squadra ad Amici 2018? La scelta influisce su Biondo ed Emma Muscat : Perché Daniele cambia squadra ad Amici 2018? Nella giornata di ieri, è stato pubblicato sui social di Amici di Maria De Filippi un video in cui il ballerino Daniele, della squadra bianca, chiede di cambiare squadra per passare nel team blu. La produzione del talent show accetta la richiesta di Daniele e, così, si rende necessario lo spostamento di un componente dei blu nei bianchi, per equilibrare nuovamente i due team al serale di Amici di ...

Emma Muscat al serale di Amici 2018 per emozionare il pubblico (video) : Emma Muscat al serale di Amici 2018 è tra i primi due cantanti scelti per la prossima fase del programma. Dopo Einar Ortiz, è il secondo posto al serale di Amici di Maria De Filippi per la categoria del canto è andato alla cantante maltese Emma Muscat che ha realizzato un video di presentazione condiviso negli scorsi giorni sugli spazi ufficiali del talent show. Per Emma Muscat la musica è al centro della sua vita. "Attraverso la musica ...

Emma Muscat e la sua lettera ad Amici 17 : la reazione di Biondo : Biondo emozionato per la lettera di Emma ad Amici 2018 Come accaduto a tutti gli studenti di Amici 17 che si sono trovati davanti alla commissione, anche oggi Emma Muscat ha sentito Maria De Filippi leggere la sua lettera, verso la quale Biondo non si è dimostrato affatto indifferente. E’ ormai sotto gli occhi di tutti il loro rapporto, tanto che, dopo lo scontro social tra il rapper della scuola televisiva e l’ex della cantante, i ...

