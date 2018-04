Elisa e quell’atto d’amore | «Perché ho scelto di donare il mio latte»

vanityfair

(Di martedì 17 aprile 2018) Ilmaterno è vita. Per i bambini che nascono prematuri o con particolari patologie è un alimento prezioso, che funziona esattamente come un farmaco. Per questo decidere di donarlo è un gesto di solidarietà importante, che fa bene alla salute non solo dei bambini ma anche delle mamme. I motivi ce li ha raccontati, che è diventata mamma di Zoe un anno fa e per circa dodici mesi, tra una poppata e l’altra ha riempito biberon didestinati ai reparti di terapia intensiva neonatale di Milano. «L’ho deciso dopo una visita all’interno di uno di questi reparti. Io ero ricoverata a causa del diabete gestazionale, durante un incontro preparto ci hanno spiegato l’importanza delmaterno per i bambini prematuri e come si effettua la donazione alle Banche del». Così pochi mesi dopo la nascita di sua figlia,è diventata una donatrice e grazie ...