Ecco l’uomo di domani

(Di martedì 17 aprile 2018) Tiantian avrà vent’anni nel duemilatrentasette: oggi è l’unico bimbo al mondo nato già orfano da quasi cinque anni, ma presto potremmo essere in parecchi come lui, e non è mica poi detto che sarebbe un male. Forse un giorno l’amore sarà puro e universale e ci ameremo tutti l’un l’altro come la madre ama il figlio, anche se sembra più probabile che ognuno amerà sé stesso, come un neonato: incondizionatamente. Tiantian – che in mandarino vuol dire Dolce Dolce – il mese scorso ha festeggiato coi quattro nonni i suoi primi cento giorni di vita. È nato a Guangzhou – Canton, quindici milioni di abitanti – il 9 dicembre scorso, sotto il segno del Sagittario come il mio amico pisano: diventerà un ragazzo curioso, intelligente e sempre di buonumore, ma non incastratelo dentro a una routine se no diventa matto. I suoi genitori, Shen Jie e Liu Xi, un giorno di primavera del 2013, mentre facevano ...