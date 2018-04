“Ecco l’anello!” E sono fiori d’arancio a Uomini e Donne Ma è la proposta di matrimonio

caffeinamagazine

(Di martedì 17 aprile 2018) La finale dell’Isola dei Famosi è stata un turbinio di emozioni senza sosta, dalla vittoria più o meno aspettata di Nino (con annesso finto), al raid di Valerio Staffelli per la consegna del tapiro d’oro, passando per le nudità di Alessia Marcuzzi in volo d’angelo con Stefano De Martino. Insomma, una puntata ricca di sorprese ed emozioni quella di ieri sera, soprattutto però per Rosa Perrotta. L’ex tronista di, infatti, durante la finale ha ricevuto in diretta ladida parte del suo fidanzato Pietro Tartaglione. Oggi, dunque, i dueufficialmente fidanzati e pronti a fare il grande passo dopo l’Isola dei Famosi. Poco dopo, inoltre, Rosa Perrotta, felice e contente, ha anche mostrato su Instagram l’anello di fidanzamento ricevuto. Lei e Pietro Tartaglione adessopronti a scrivere un nuovo capitolo della loro vita che, dopo ...