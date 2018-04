E3 2018 | annunciata la data della conferenza Ubisoft

Annunciata la Injustice 2 Pro Series 2018 : Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment (WBIE) ha annunciato la Injustice 2 Pro Series 2018 presentata da Samsung e da SIMPLE Mobile, la seconda stagione del global esports program per il titolo di NetherRealm Studios, Injustice 2.La serie del 2018 vede Intersport, leader tra le piattaforme dedicate al marketing di sport, dell'intrattenimento e lifestyle, fare squadra con Samsung, SIMPLE Mobile, Gamestop, Northern Arena, Gamelta e un ...

Lucy Lawless al Napoli Comicon 2018 - annunciata come ospite l’attrice di Xena e Ash vs Evil Dead : biglietti - data e orari : Ci sarà anche Lucy Lawless al Napoli Comicon 2018: l'attrice neozelandese, famosa e amata in tutto il mondo per i suoi ruoli in serie tv come Xena e Spartacus, incontrerà i fan durante il corso della manifestazione napoletana dedicata al mondo dei fumetti, del cinema e delle serie tv. In particolare, come si legge sul sito ufficiale del Napoli Comicon, la Lawless parteciperà grazie alla collaborazione con Infinity alla proiezione in anteprima ...

“Dal 31 marzo 2018 obbligatorio su tutte le auto”. Annunciata da tempo - entra in vigore. Cosa cambia per le nostre vetture : Una chiamata che può salvare la vita dopo un incidente stradale, quando spesso non si è in grado di chiamare i soccorsi. Dal 31 marzo 2018, in ottemperanza alla disposizione Ue 2015/758, tutte le autovetture nuove omologate a partire da tale data dovranno essere dotate di un sistema eCall dell’Unione Europea. Come funziona? La chiamata d’emergenza si attiva automaticamente non appena entra in funzione un pretensionatore ...

BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Gessica Notaro vincitrice annunciata : "Una delle serate più belle della mia vita" : Prima puntata per BALLANDO con le STELLE. Eleonora Giorgi la peggiore della serata; Giovanni Ciacci si allea con Todaro. Robozao è un pezzo di legno: anzi, di metallo.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 20:57:00 GMT)

Torna Radio Italia Live – Il Concerto 2018 : annunciata la data e la città dell’appuntamento estivo con la musica italiana : Torna anche quest'anno l'appuntamento dell'estate con la musica di Radio Italia nell'evento estivo Radio Italia Live - Il Concerto 2018. Le prime novità sul grande Concerto di Radio Italia sono state annunciate giovedì 1 marzo in diretta su Radio Italia - Solo musica Italiana dal direttore Mario Volanti e il sindaco Giuseppe Sala. Sarà proprio Milano la città che anche quest'anno ospiterà il grande Concerto targato Radio Italia. Radio ...

Annunciata la selezione finalista dei Nastri D’Argento – Documentari 2018 : Ecco i titoli finalisti tra i quali saranno assegnati la prossima settimana a Roma i Nastri D’Argento-Documentari 2018. Li annuncia il Sngci, precisando che, comunque, nell’intero elenco dei 100 titoli quest’anno in selezione ( ‘Cinema del reale’, ‘Cinema e Spettacolo’ e Docufilm) è anche prevista come ogni anno, oltre i Nastri, l’assegnazione di alcuni premi e menzioni speciali che il Sindacato renderà noti, la prossima settimana, insieme alle ...

Annunciata una nuova data di Ben Harper in Italia nel 2018 dopo il sold out a Milano : prezzi dei biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciata una nuova data di Ben Harper in Italia nel 2018: a grande richiesta si aggiunge un secondo concerto, in programma ad aprile a Milano. La data precedentemente Annunciata, infatti, ha registrato un successo clamoroso e i biglietti sono esauriti in breve tempo. Per sopperire alla grande richiesta, è stata Annunciata una nuova data di Ben Harper in Italia nel 2018: il concerto si terrà il 24 aprile al Fabrique di Milano, stessa ...

Vincitore Sanremo Giovani 2018/ Chi è? Nuove proposte - la finale : Ultimo - una vittoria già annunciata? : Vincitore Sanremo Giovani 2018: chi vincerà la finale tra le Nuove proste in gara? Ultimo è il più accreditato alla vittoria finale: in pole Mirkoeilcane e Alice Caioli.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 21:45:00 GMT)