E se si votasse con il 730? Ecco quali partiti hanno finanziato gli italiani

(Di martedì 17 aprile 2018) E se a votare fosse stato solo chi ha deciso di finanziare un partito? Avrebbe (stra)vinto il Partito democratico. E il Movimento 5 stelle non si sarebbe nemmeno presentato. Mentre si apre la stagione della dichiarazione dei redditi, da lunedì 16 sono disponibili iprecompilati online, e non accenna a chiudersi quella delle consultazioni per la formazione del nuovo Governo, Wired è andata a sbirciare i dati sul 2xmille pubblicati sul sito del Mef. Si tratta del riquadro della dichiarazione Irpef nel quale si può scegliere di destinare un contributo ad un partito politico. E il ministero delle Finanze ha pubblicato i dati relativi allo scorso anno (i redditi sono ovviamente quelli del 2016). Prima di cominciare: il M5S non figura perché i grillinideciso di non accedere a questa forma di finanziamento. Per questo i simpatizzanti non possono donare alla forza guidata da Luigi Di ...