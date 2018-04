E’ possibile comprare Droni DJI pagando in Bitcoin

Comprare un drone con i bitcoin? Ora in Italia è possibile : I Bitcoin sono sempre più diffusi: in Italia, per la prima volta al mondo, potranno essere utilizzati anche per l’acquisto di droni DJI. I prodotti del colosso cinese, leader planetario nella produzione di multirotori per usi amatoriali e professionali, potranno essere infatti acquistati con la criptovaluta tramite la piattaforma di e-commerce DJI Authorized Retail Store. “Al momento è possibile pagare in Bitcoin esclusivamente sul nostro store ...