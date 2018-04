È morto David Edgerton - fondatore di Burger King : aveva 90 anni : aveva fondato quella che sarebbe diventata la seconda di hamBurger più grande al mondo nel 1954 insieme a James W. McLamore, per poi venderla nel 1967 proprio nel momento in cui stava per decollare...Continua a leggere

L’avvocato statunitense David Buckel - famoso per il suo lavoro in difesa dei diritti gay - è morto dopo essersi dato fuoco per protestare contro l’inquinamento nel mondo : L’avvocato statunitense David Buckel, famoso per il suo lavoro in difesa dei diritti gay, è morto sabato 14 aprile dopo essersi dato fuoco per protestare contro l’inquinamento nel mondo. I suoi resti carbonizzati sono stati trovati sabato mattina da alcuni The post L’avvocato statunitense David Buckel, famoso per il suo lavoro in difesa dei diritti gay, è morto dopo essersi dato fuoco per protestare contro l’inquinamento ...

Davide Astori potrebbe essere morto per la 'sindrome di Brugada' : l'inquietante patologia segreta : Uno studio dell'Irccs Policlinico San Donato di Milano pubblicato sulla rivista Journal of the American College of Cardiology potrebbe dare una motivazione scientifica alla morte del capitano della ...

Cento in lacrime. Davide Maran è morto : Davide Maran è morto. Del ragazzo originario di Cento non si hanno più notizie dal 25 marzo. Secondo le autorità slovene

Tornava a casa dopo aver lavorato a Pasqua - Davide morto a 26 anni in un tragico incidente : Il giovane era in sella al suo motorino per tornare a casa quando si è scontrato con un'auto finendo contro il parabrezza della vettura prima di cadere esanime sull'asfalto.Continua a leggere

“Non è giusto”. Davide Astori - è successo davvero. Quelle parole (imperdonabili) sul capitano viola morto tre settimane fa. E non una - ma ben due volte… : Sono passate quasi tre settimane dalla tragica scomparsa di Davide Astori, il calciatore della Fiorentina morto all’improvviso, a 31 anni, nella notte prima del match contro l’Udinese. Il capitano viola lascia la compagna Francesca Fioretti, al suo fianco dal 2013, e la loro bimba Vittoria, nata nel febbraio del 2016. Il corpo senza vita di Astori è stato ritrovato domenica 4 marzo mattina, intorno alle 9.30, dal massaggiatore ...

Treviso - Roberto come Davide Astori : morto nel sonno per un malore : È accaduto di nuovo nel mondo del calcio. A una settimana dalla triste ed improvvisa scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina, un altro giovane calciatore è scomparso nella notte a causa di un malore. Si chiamava Roberto Tangorra, aveva 34 anni ed era una calciatore italiano molto noto nella provincia di Treviso e non solo. Il ragazzo, originario di Dosson Casier era approdato nelle giovanili del Treviso Calcio e poi del Venezia. ...

Davide Astori - il capitano della Fiorentina non è morto di infarto : il brutto sospetto - così poteva salvarsi : Il referto firmato dagli anatomopatologi di Udine recita: 'In base alle evidenze dell' esame autoptico effettuato in data 6 marzo 2018 sul cadavere di Astori Davide Giacomo, in riferimento alla causa ...

E' morto Davide Astori - dolore nel mondo del calcio Video : Davide Astori, Capitano della #Fiorentina, è morto oggi 4 marzo 2018 nella stanza d'albergo dove la squadra si trovava in ritiro. Nel pomeriggio avrebbe dovuto disputare il match della Giornata di Serie A contro l'Udinese. Il giocatore, che da tempo vestiva la maglia della Fiorentina, è morto nella notte, probabilmente per un arresto cardiocircolatorio. La causa del decesso è tuttavia ancora da chiarire. Davide Astori Capitano della Fiorentina ...

“Ciao Marco”. Dopo Davide Astori - un altro calciatore morto : 32 anni. Poco dopo il dramma del capitano viola - un altro lutto sconvolge il mondo del calcio. Stessa età - stessa passione e una compagna da anni. E ora giocheranno insieme tra le nuvole. Tristezza : dopo Davide Astori, il mondo del calcio piange un altro giocatore. Proprio nello stesso giorno in cui una fila lunghissime di persone, note e non, attendeva il feretro al centro tecnico federale di Coverciano per dare un ultimo saluto al capitano viola, a pochi chilometri di distanza, nella chiesa di San Pietro e Paolo a Iolo, frazione di Prato, veniva celebrato il funerale di Marco Longo, attaccante dell’Aglianese, un club nel ...

Davide Astori morto - migliaia di tifosi e sportivi a Coverciano per l’ultimo saluto al capitano della Fiorentina : La maglia viola numero 13 è stata appoggiata sopra la bara di Davide Astori nella camera ardente allestita al centro della palestra del Centro tecnico federale di Coverciano, dove tifosi e sportivi hanno iniziato a sfilare davanti alla salma del capitano della Fiorentina per l’ultimo saluto. Su una parete della palestra, dove è allestita la camera ardente, è stato posto un grande schermo dove scorrono le immagini del ...