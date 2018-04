“È morto Andrea e io…” Nino Formicola | confessione dopo la vittoria dell’Isola dei

caffeinamagazine

: Nino, dopo la vittoria, svela la vera ragione che lo ha spinto all'Isola dei famosi - Libero_official : Nino, dopo la vittoria, svela la vera ragione che lo ha spinto all'Isola dei famosi - LQV_Social : «Senti Biko, io mi chiamo Andrea Neri, ho cinquantotto anni e sono appena morto.» #17Aprile #Recensione di Alla ric… - GVNVNCR : @andrea_news @a_meluzzi @KappaRar @UGiangrieco @Giorgiolaporta @TwittGiorgio @FaticoniPiero @Giacinto_Bruno… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Il verdetto è ormai noto a tutti:, in arte Gaspare, ha vinto l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Appena tornato a casala-Gaspare tutto si aspettava tranne di essere travolto in modo così affettuoso dal pubblico. Come ha raccontato al Corriere della sera,aver dormito appena un paio d’ore: “Alle otto sono andato in strada per fare una ricarica al telefono, e lì c’è stata un’ondata dalla gente che davvero non mi aspettavo… mi fermano e mi dicono ‘complimenti’. Ma complimenti per cosa? Non ho fatto proprio nulla”.non ha mai avuto un buon rapporto con i reality, anzi spesso li ha anche presi in giro nei suoi sketch in teatro. Ma in cuor suo aveva un obiettivo molto profondo: “Ho partecipato con l’intento di far vedere alle persone che, anche senza Zuzzurro, ...