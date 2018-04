E Martina tenta Di Maio | Ecco i tre punti del Pd ​per governare insieme

E sul governo nel Pd si tenta il 'Renzicidio'. Marcucci blinda il no al M5s ma Martina e i non-renziani ottengono l'assemblea ad aprile : "Il Pd, coerentemente con le decisioni assunte in direzione, dirà al presidente Mattarella che non siamo disponibili ad alcun governo che abbia Di Maio o Salvini come premier. La proposta del leader 5 stelle è ovviamente irricevibile". Un minuto dopo le aperture di Luigi Di Maio ad un governo anche con il Pd, il capogruppo Dem a Palazzo Madama, il renziano Andrea Marcucci , si affretta a blinda re la linea.Alla vigilia delle ...

MORTE Martina ROSSI - CARLO VERDONE NON SARA' TESTE/I genitori della vittima : "Tentativi di depistare processo" : CARLO VERDONE non sarà ascoltato in qualità di testimone nel processo per la MORTE di MARTINA ROSSI: non è stata accolta la richiesta dell'accusa e l'attore non comparirà in tribunale(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 22:47:00 GMT)