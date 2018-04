E adesso il Salvini anti-Nato rischia di giocarsi l' incarico

Di Maio e Salvini volano nei sondaggi : i loro partiti adesso sommati arrivano al 55% : Lo stallo delle settimane post voto sembrano rafforzare i partiti vincitori, a discapito dei partiti che hanno raccolto meno preferenze. Secondo un sondaggio Ixé per Huffington Post Italia 'il 4 marzo ...

Di Maio e Salvini volano nei sondaggi : i loro partiti adesso sommati arrivano al 55% : Lo stallo delle settimane post voto sembrano rafforzare i partiti vincitori, a discapito dei partiti che hanno raccolto meno preferenze. Secondo un sondaggio Ixé per Huffington Post Italia "il 4 marzo Lega e M5S sommati arrivavano al 50%, oggi sono al 55%; PD e Forza Italia insieme raggiungevano il 32,7% oggi non arrivano al 29%". Ma sale anche la fiducia verso i leader dei partiti più premiati durante l'ultima ...

Matteo Salvini - il sondaggio che lo spinge al voto : Lega al 23%. A Berlusconi e Di Maio : 'adesso piantatela' : La linea Salviniana non cambia: 'Se Berlusconi e M5S continuano a dirsi "malavitoso" o "antidemocratico", gli italiani si stufano, io mi stufo e si torna a votare' detta a Radio Anch'io. E poi: '...

Salvini : "Caro Silvio scordati l'asse con il Pd. adesso ci serve una voce sola" : Il vicepresidente del Senato M5s, Paola Taverna intanto avverte la Lega: 'no' a Forza Italia, rimane un 'no', non trattabile. Il Pd intanto chiude proprio ai grillini: nostra posizione non cambia. Faremo opposizione. Rosato: la loro apertura è "strumentale". Tajani parla di eventuale esecutivo a sostegno Dem, provocando di fatto una frattura nella coalizione di centrodestra

Governo - Salvini : 'adesso i numeri non ci sono ma speriamo di averli presto' : "Adesso i numeri non ci sono, tra qualche giorno speriamo che ci siano. Con Di Maio ci sentiamo dopo Pasqua". Lo ha detto Matteo Salvini , leader della Lega , a Ischia "Intanto - ha aggiunto - i ...

Governo - Salvini : 'adesso i numeri non ci sono ma speriamo di averli presto' : "Adesso i numeri non ci sono, tra qualche giorno speriamo che ci siano. Con Di Maio ci sentiamo dopo Pasqua". Lo ha detto Matteo Salvini , leader della Lega , a Ischia "Intanto - ha aggiunto - i ...

adesso Salvini depone le armi : "Berlusconi sarà a lungo leader Un governo anche con i grillini'" : Fatti i presidenti delle Camere, Adesso tocca al governo. La partita è tutta aperta. 'Il problema non è la persona. Il problema è il programma' . Ai microfoni del Giornale radio su Rai Radio1, Matteo ...

Crozza- Berlusconi : 'adesso provo a chiamare Salvini così facciamo pace' : Sul palco di Fratelli di Crozza - il programma di Maurizio Crozza in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Crozza/Berlusconi sempre più indeciso e confuso cambia continuamente idea sulle possibili ...

Crozza-Berlusconi e le alleanze : “adesso chiamo Salvini così facciamo la pace e gli dico di chiamare Di Maio” : Sul palco di Fratelli di Crozza – il programma di Maurizio Crozza in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Crozza/Berlusconi sempre più indeciso e confuso cambia continuamente idea sulle possibili alleanze per poi concludere: “Adesso provo a chiamare Salvini così facciamo pace e dico a lui di chiamare Di Maio” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Berlusconi e le alleanze: “Adesso chiamo ...

Salvini a La7 : adesso viene il bello - no a coalizioni strane : 'Andiamo avanti con un governo di centrodestra; i Cinquestelle cambiano idea troppo spesso sull'immigrazione, sull'Europa, dunque, un governo Di Maio-Salvini proprio non ce lo vedo. Lavoro, riduzione ...

Salvini a La7 : adesso viene il bello : Andiamo avanti con un governo di centrodestra; i cinquestelle cambiano idea troppo spesso sull'immigrazione, sull'Europa, dunque, un governo Di Maio - Salvini proprio non ce lo vedo. Lavoro, riduzione ...

Elezioni - Salvini : “governiamo col Centro/Destra - no ad accordi strani. adesso viene il bello - l’Italia diventerà un paradiso” : Il Centro/Destra ha vinto le Elezioni politiche 2018 con un consenso superiore al 37%: all’interno della coalizione spicca il dato della Lega di Matteo Salvini che sfiora il 18% e supera di quasi quattro punti percentuali Forza Italia, fermo al 14%. Il Movimento 5 Stelle è il primo partito al 32%, ma da solo e senza alleanze politiche ha meno seggi del Centro/Destra e non potrà in alcun modo ambire a governare il Paese. Il Centro/Destra, ...