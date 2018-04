Dsa | Miur fotografa boom delle diagnosi | 67mila in più in un anno Il pedagogista

ilfattoquotidiano

: Da oggi sul nostro sito trovate un approfondimento dedicato ad alunne e alunni con disturbi specifici di apprendime… - MiurSocial : Da oggi sul nostro sito trovate un approfondimento dedicato ad alunne e alunni con disturbi specifici di apprendime… - PadovanicNicola : RT @MiurSocial: Da oggi sul nostro sito trovate un approfondimento dedicato ad alunne e alunni con disturbi specifici di apprendimento. Pot… - UglFvg : Retweeted Miur Social (@MiurSocial): Da oggi sul nostro sito trovate un approfondimento dedicato ad alunne e alunn… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Èdi dislessici, discalculici, disgrafici e disortografici. In Italia il numero di studenti con qualche disturbo specifico dell’apprendimento aumenta: nell’scolastico 2016/17 erano 254mila pari al 2,9% degli iscritti. Un dato che va confrontato con quello dell’precedente quando, come raccontato da Ilfattoquotidiano.it, il numero dei Dsa si fermava a 187mila, il 2,1% degli alunni. Si conferma quindi il forte trend di crescita, visto che solo sette anni fa erano solo lo 0,7% del totale della popolazione scolastica. Secondo il ministero dell’Istruzione che ha pubblicato un focus sul tema, l’aumentocertificazioni è “dovuta all’introduzione della legge 170 del 2010 grazie alla quale la scuola ha assunto un ruolo di maggiore responsabilità nei confronti degli alunni con questi disturbi, con più formazione per il corpo docente e una sempre maggiore individuazione ...