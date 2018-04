Ds Cagliari | ' Con l' Inter il match della vita Se ci salviamo | mi ubriaco'

Spalletti : “contro il Cagliari vittoria unico obiettivo” : “Ci eravamo creati la possibilità di gestire qualcosa, ce la siamo giocata. Restano sei partite, non so quanti punti serviranno per raggiungere la Champions o cosa ci riserverà il futuro, ma noi dobbiamo ragionare partita dopo partita. L’analisi della partita di domani è che la vittoria è l’unico obiettivo”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti alla vigilia del match con il Cagliari “Il fatto ...

Inter-Cagliari - Spalletti : “Obbligatorio vincere. Non possiamo gestire più nulla”. Lopez ne convoca 22 : Inter-Cagliari, Spalletti- Chiusa la 32^ giornata è già tempo di voltare pagina e pensare alla 33^ giornata. Si parte domani sera con Inter-Cagliari, turno infrasettimanale. Luciano Spalletti è intervenuto in maniera decisa in conferenza stampa. “OBBLIGATORIO VINCERE…” Il tecnico ha così commentato: “Ci eravamo creati la possibilità di gestire qualcosa, ce la siamo giocata. Restano […] L'articolo Inter-Cagliari, ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Contro l'Inter per fare punti» : Cagliari - "Non è vero che non abbiamo nulla da perdere: ci sono sempre in palio 3 punti. Mancano poche partite alla fine del campionato, dobbiamo cercare di fare risultato ovunque, non importa il ...

Inter-Cagliari - la conferenza stampa di Spalletti LIVE : Ritrovare un successo che manca ormai da tre turni e riprendere la marcia verso la zona Champions League. Obiettivo chiaro per l'Inter, che in vista della gara in programma a San Siro nel turno ...

Stadio Cagliari - scelto ufficialmente il consorzio che si occuperà della progettazione del nuovo impianto [FOTO e VIDEO] : 1/7 nuovo Stadio Cagliari ...

Serie A : Inter Cagliari Lopez - vogliamo punti anche con l'Inter : Cagliari senza centrocampisti per la trasferta di domani sera contro l'Inter. anche gli ultimi allenamenti confermano i forfait di Deiola e Dessena, mentre Cigarini e Barella sono entrambi ...

Cagliari - Udinese 2-1 : nono Ko di fila per i bianconeri : Le formazioni ufficiali Il tabellino Cronaca minuto per minuto La presentazione della partita Cagliari Oggi allo stadio Sardegna Arena Cagliari e Udinese si affronteranno nel match valido per la ...

Cagliari-Udinese 2-1 : Ceppitelli gela Oddo - nona sconfitta di fila per i friulani : CAGLIARI - Il Cagliari ci mette la testa e trova 3 punti d'oro per la salvezza. Alla Sardegna Arena i sardi superano in rimonta 2-1 l'Udinese: botta e risposta Lasagna-Pavoletti nel primo tempo, poi ...

Cagliari-Udinese 2-1 - delirio nel finale per Diego Lopez : bianconeri in crisi clamorosa [FOTO] : 1/15 LaPresse ...

Cagliari - Lopez : “vogliamo i tre punti con l’Udinese” : Otto sconfitte di fila per l’Udinese e tre per il Cagliari. Tutte e due in ritiro ed entrambi con un solo obiettivo: i tre punti. Ma se i bianconeri hanno ancora un po’ di scorte (sono a sei lunghezze delle terzultime), per i rossoblu è l’ultima spiaggia: se continuano a stare fermi rischiano di essere sorpassati dal Crotone o dalla Spal. Domani alle 15 alla Sardegna Arena c’è una partita che vale una stagione. ...

RYANAIR/ Nuovi voli da Cagliari e Pisa. Rotte con prezzi promozionali : RYANAIR ha presentato nuove Rotte da Cagliari e Pisa, con voli che raggiungeranno Manchester, Valencia, Siviglia e altre città europee. prezzi promozionali in aprile e maggio(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 14:48:00 GMT)

Cagliari. Auto contro moto - muore il motociclista : Cagliari. Auto contro moto, muore il motociclista – Incidente mortale nel corso della notte a Cagliari. Un motociclista di 47 anni, originario di Oristano, si è scontrato con la sua moto, all’incrocio tra via Milano e via della Pineta, con una Volkswagen Golf. I conducenti di entrambi i mezzi sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in due ospedali cittadini ma il motociclista è morto subito dopo l”arrivo al pronto ...

A Cagliari "un orto elfico" con i bambini della scuola dell'infanzia : E' nato ufficialmente all'inizio dell'anno scolastico e i primi frutti iniziano a vedersi in questi giorni: è uno speciale spazio - ritagliato dentro la splendida cornice dell'orto Botanico dell'...

A Palazo di Giustizia con un coltello da 18 cm : fermata dalle guardie una pregidicata Cagliaritana : La donna, questa mattina intorno alle ore 10:00, si trovava all'ingresso del Palazzo di Giustizia, ove era stata convocata per un'udienza in cui era imputata; sottoposta ad un controllo dal personale ...