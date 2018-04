Droga Arresti a Cagliari | Sassari e Torino

Roma : Droga nel water per scampare a Carabinieri. Tre arresti : Gli arrestati sono tutti di orgine albanese Roma – Un comunicato del Comando provinciale Carabinieri Roma ha fatto sapere che: i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bracciano ha ammanettato 3 cittadini albanesi. Si tratta di due uomini e una donna, accusati di spaccio e possesso di droga. Al termine di un servizio d’osservazione, i militari hanno sorpreso e bloccato il primo spacciatore. L’uomo stava cedendo una ...

Roma : Droga e furti moto - 6 arresti : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro stanno dando esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 8 persone. Si tratta di 6 arrestate (4 in carcere e 2 agli arresti domiciliari) e 2 sottoposte all’obbligo di presentazione in caserma con obbligo di dimora nel comune di Roma e di permanenza in abitazione in orari notturni. In totale 12 indagati. I reati contestati, a vario titolo, sono ...

Camorra : blitz nel napoletano - 8 arresti per Droga : In carcere i componenti della banda 'Catuogno- Di Biase' che controllavano lo spaccio a Giugliano, nell'hinterland napoletano, e che erano impegnati in una guerra controla banda del clan Mallardo - Il ...

Negozio della Droga a orario continuato : sei arresti a Roma - : Ad Artena, comune a sud-est della Capitale, marito e moglie avevano trasformato la loro casa in un luogo di spaccio di cocaina e hashish. La rete si estendeva fino alla periferia

Negozio della Droga a orario continuato : sei arresti a Roma : Negozio della droga a orario continuato: sei arresti a Roma Ad Artena, comune a sud-est della Capitale, marito e moglie avevano trasformato la loro casa in un luogo di spaccio di cocaina e hashish. La rete si estendeva fino alla periferia Parole chiave: ...

Napoli - Camorra : blitz agli 'scissionisti' del clan Mallardo/ 8 arresti per Droga nel gruppo Catuogno-Di Biase : Camorra, blitz nel Napoletano agli 'scissionisti' del clan Mallardo: 8 arresti nel gruppo Catuogno-Di Biase. Origine scontro e spaccio di droga.

Roma : Chiuso un ‘Drugstore’ della Droga - 6 arresti : Roma – Un bazar di sostanze stupefacenti, con tanto di orario continuato di apertura. E’ quanto scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro. I militari, supportati dal personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari. Tale ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della Procura. Riguarda 6 ...

Napoli - Camorra : blitz agli ‘scissionisti’ del clan Mallardo/ 8 arresti per Droga nel gruppo Catuogno-Di Biase : Camorra, blitz nel Napoletano agli "scissionisti" del clan Mallardo: 8 arresti nel gruppo Catuogno-Di Biase. L'origine dello scontro, lo spaccio di droga e le indagini dei Carabinieri(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:40:00 GMT)

Camorra e Droga - guerra fra clan - arresti : 9.15 I carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare in carcere per traffico di droga nei confronti di 8 uomini del gruppo Catuogno-Di Biase, scissionista del clan Mallardo attivo a Giugliano e nei comuni confinanti.Il gruppo gestiva piazze di spaccio a Giugliano senza il placet del capoclan Francesco Mallardo, ma quando il boss uscì dal carcere nel 2014 impedì di proseguire nell'attività Il mancato rispetto del divieto portò allo scontro ...

Caserta - traffico di Droga per il clan Belforte : 19 arresti : Roma, 9 apr. , askanews, Nel Casertano vasta operazione della polizia nel territorio di Maddaloni: la Squadra Mobile di Caserta ha eseguito di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal ...

Milano - vendevano Droga su un «banchetto» a Rogoredo : 3 arresti : La polizia ferroviaria ha arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio tre nordafricani che, con altre due, vicino alla zona dei binari dell'alta velocità all'altezza della stazione milanese di ...

Droga - ketamina ai rave party : perquisizioni e arresti in tutta Italia - : L'indagine, partita da Padova, si è estesa in numerose province Italiane e ha portato alla luce un sodalizio criminale dedito allo spaccio dello stupefacente sintetico

Droga - ketamina ai rave party : perquisizioni e arresti in tutta Italia : Droga, ketamina ai rave party: perquisizioni e arresti in tutta Italia L’indagine, partita da Padova, si è estesa in numerose province Italiane e ha portato alla luce un sodalizio criminale dedito allo spaccio dello stupefacente sintetico Parole chiave: ...

Droga. Rave party alla ketamina - arresti in tutta Italia : Droga. Rave party alla ketamina, arresti in tutta Italia – Azione a tutto campo delle forze dell’ordine contro il traffico di stupefacenti, con un’indagine che partita da Padova si è estesa a numerose province. La scorsa settimana la Squadra Mobile di Padova in collaborazione con le Squadre Mobili di Benevento, Lecce, Venezia, Rimini, Pescara, Mantova, Lecco, Novara e Vicenza, ha eseguito diverse misure cautelari e ...