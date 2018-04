Donnarumma non riesce proprio a parare i social

ilgiornale

: Donnarumma chiarisce su FB: “Mi spiace che abbiate frainteso il mio video, ma era personale e non so come sia uscit… - AntoVitiello : Donnarumma chiarisce su FB: “Mi spiace che abbiate frainteso il mio video, ma era personale e non so come sia uscit… - CriMilitello : #Donnarumma: 'Era solo uno sfottò con mio zio, un video personale, non so come sia uscito...' Cioè ma ancora c'è qu… - ivaninfante2 : @DiMarzio Perchè non vengono mai dette le verità ? la polemica tra i tifosi del Napoli e Donnarumma è nata per il v… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Il personale derby di Gigiocon il Napoli è finito con una raffica di polemiche. Colpa di quella parata sui titoli di coda della sfida di San Siro che potrebbe costare lo scudetto alla squadra di Sarri, ma ancora di più per un video che doveva restare privato ma che invece finisce su Instagram. Nel video il portiere di Castellammare di Stabia, ieri 100 in A, chiede scusa allo zio per quel miracolo su Milik: "Non l'ho fatto apposta, volevo togliere la mano, ma non ci sono riuscito". Per poi urlare "vafamm...", un'espressione volgare che in dialetto si usa in più circostanze: per mandare a quel paese qualcuno o, come in questo caso, con un'accezione liberatoria, per esultare appunto.Le parole del portiere del Milan e della Nazionale scatenano un vespaio di critiche in rete, tanto che i profilidi Gigio vengono inondati di insulti. Ai tifosi del Napoli non era piaciuta la ...