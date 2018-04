Donkey Kong Country | Tropical Freeze - prova

Il nuovo video gameplay di Donkey Kong Country : Tropical Freeze ha come protagonista Funky Kong : Mentre i rumor su un possibile nuovo titolo di Donkey Kong sono stati messi a tacere, i fan della famosa serie rimangono in attesa di Donkey Kong Country: Tropical Freeze per Nintendo Switch. Il gioco è stato originariamente pubblicato su Nintendo Wii U, ma a gennaio di quest'anno è stata annunciata la versione per Switch. Proprio l'edizione per l'ibrida della grande N torna oggi sotto i riflettori grazie a un nuovo video di gameplay pubblicato ...

Donkey Kong Country : Tropical Freeze per Switch si mostra in un gameplay trailer : Qualche giorno fa la rete fu invasa da rumor e indiscrezioni che volevano Nintendo al lavoro su un nuovo titolo della famosa serie di Donkey Kong, ma in seguito le voci sono state smentite dalla compagnia stessa. I fan dell'amato scimmione possono comunque stare tranquilli, in quanto un gioco dedicato al loro personaggio preferito arriverà comunque su Nintendo Switch, stiamo parlando di Donkey Kong Country: Tropical Freeze.Il titolo è stato ...

Nessun nuovo Donkey Kong Country per Switch in sviluppo : Nella giornata di oggi sono emerse alcune indiscrezioni che volevano un imminente annuncio di un nuovo episodio di Donkey Kong Country per Nintendo Switch in sviluppo.Nello specifico, come riportato anche su Reddit, Nintendo Italia ha condiviso una storia sull'account ufficiale Instagram ed è comparsa un'immagine di Donkey Kong davanti a delle banane, il tutto accompagnato dalla frase "Non c'è due senza tre!" e dall'hashtag #DonkeyKong. In ...

SUPER MARIO/ Da Donkey Kong a icona di Google Maps. Le curiosità sul personaggio della Nintendo : Per festeggiare il mitico personaggio dei giochi Nintendo, Google Maps inserisce la sua icona sull’app. Tante curiosità su un videogioco che ha fatto epoca.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 10:57:00 GMT)