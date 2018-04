Domani alle 10 seduta comune Camere su giudici Consulta e Csm

Maltempo : Domani allerta gialla a Firenze per vento forte : domani allerta per rischio vento forte a Firenze: il centro funzionale regionale ha diramato un avviso di criticità codice giallo valido da mezzanotte di stasera fino alle 20 di domani. L'articolo Maltempo: domani allerta gialla a Firenze per vento forte sembra essere il primo su Meteo Web.

Juve-Samp - Allegri : 'Le parole di Buffon? Un esempio da 20 anni - non lo condanno. Domani gioca lui' : Tornare subito in campo per provare a superare l'amarezza per l'eliminazione dalla Champions League arrivata proprio all'ultimo secondo, a pochi giorni dalla gara del Bernabeu contro il Real Madrid la ...

Meteo Weekend dalle due facce : oggi sereno - ma Domani tornano nuvole e pioggia : Sabato di tregua dal maltempo, ma non mancheranno i venti intensi sul Tirreno e al Sud con raffiche fino 100 km/h. Temperature in rialzo specialmente in Sicilia, Campania e Lazio. Domenica nuova perturbazione, con piogge in serata su gran parte del Nord.Continua a leggere

Domani il via a Klimahouse Toscana Dall’efficienza energetica alle Smart City con Boris Podrecca : È stata presentata questa mattina, nella nuova location del Nelson Mandela Forum, la quarta edizione di Klimahouse Toscana alla presenza di stampa e istituzioni. In prima fila, Alessia Bettini, Assessore all’Ambiente e igiene pubblica, decoro urbano e partecipazione, protezione civile del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini, Assessore all’Urbanistica, politiche del territorio, Città metropolitana, decentramento e Smart City del Comune di ...

Volley : Ravenna : Domani a Piazza del Popolo la festa per la Challenge Cup : Ravenna - Ravenna impazzita di gioia per la conquista, dopo 21 anni, di un trofeo europeo da parte della Bunge che è ritornata da Atene con in mano la Challenge Cup bissando in terra greca il successo ...

Allerta meteo Lazio : temporali da Domani per 24 ore : ”Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal primo mattino di domani, giovedì 12 aprile e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio ‘precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica ...

FoxLife – Domani alle 21.00 “ICONIC WOMEN – EMMA BONINO” : ICONIC WOMEN, quattro speciali dedicati ad altrettante donne italiane che rappresentano l’eccellenza in ogni ambito. La nuova produzione originale FoxLife ideata da Simona Ercolani e realizzata da Stand By Me (Sfide, 16 anni e incinta, Senso comune) torna con un nuovo appuntamento Domani 11 aprile alle 21.00 su FoxLife (canale 114 di Sky). Protagonista EMMA BONINO, con un ritratto inedito che ripercorre i momenti significativi della ...

Allerta Meteo Lazio : temporali in arrivo - criticità “gialla” dalle prime ore di Domani per 18 ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, lunedì 9 aprile e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio “precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale“. I fenomeni – comunica una nota della Regione Lazio – saranno accompagnati da ...

Le Ferrari partiranno dalle prime due posizioni nel Gran Premio del Bahrain in programma Domani : I piloti della Ferrari Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen partiranno dalle prime due posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain di Formula 1, in programma domani sera. Nelle qualifiche di oggi Vettel e Raikkonen hanno fatto registrare The post Le Ferrari partiranno dalle prime due posizioni nel Gran Premio del Bahrain in programma domani appeared first on Il Post.

Aspettando Euroflora - gli eventi nelle piazze genovesi : al via Domani alle 19.45 a De Ferrari con l’illuminazione della fontana : Genova si prepara alle giornate di Euroflora 2018 con una serie di eventi che nelle prossime due settimane animerà il centro cittadino. L’inizio del countdown partirà sabato 7 aprile, quando a partire dalle 19.45 la fontana di Piazza De Ferrari si illuminerà con i colori di Euroflora. La speciale illuminazione realizzata da Aster verrà riproposta ogni sera per sette giorni consecutivi, anticipando l’evento “A De Ferrari fiorisce Euroflora” che ...

Allerta meteo Toscana : codice giallo per pioggia e temporali fino a Domani : Sta transitando in queste ore sulla Toscana una perturbazione che porterà rovesci e temporali in serata. domani sono previste residue piogge nel corso della nottata e al mattino, poi un miglioramento. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per piogge forti e temporali per le zone settentrionali e nord-occidentali della Toscana, con validità fino alle ore 13 di domani, giovedì 5 aprile. Ecco il ...

Stasera e Domani alle 21 Arturo Brachetti in scena al Teatro Regio : Si conclude la quarta edizione della rassegna "Tutti a Teatro" realizzata da Caos Organizzazione Spettacoli in partnership con Arci Parma

Domani via alle consultazioni : ecco il calendario degli incontri : 'Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inizierà il 4 aprile le consultazioni per la formazione del nuovo Governo'. Durante le consultazioni si fa 'portavoce delle esigenze dei cittadini' ...

Domani via alle consultazioni : ecco il calendario degli incontri : «Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inizierà il 4 aprile le consultazioni per la formazione del nuovo Governo». Durante le consultazioni si fa «portavoce...