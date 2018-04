Grande Fratello : Barbara D'Urso e le ultime novità dalla casa [Diretta] Video : Manca poche ore alla prima puntata del #Grande Fratello, condotto da #Barbara D'Urso. Dopo ben quindici anni, ritorna a Grande richiesta al timone la regina di Pomeriggio Cinque e Domenica Live [Video], ma non nasconde la sua preoccupazione prima del debutto: Sono due settimane che non dormo, ho l’ansia da prestazione. Ha il suo fianco ci saranno Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Matteo Genitli, ex ...

Diretta Grande Fratello 2018 prima puntata oggi : ecco i concorrenti ufficiali : Il Grande Fratello 2018 debutta questa sera, martedì 17 aprile in prime time su Canale 5. Barbara D'Urso è pronta per riprendere in mano le redini del reality show che ha condotto già per tre anni con grandissimo successo di ascolti. Un ritorno molto atteso dal pubblico anche se la conduttrice ha ammesso di essere molto preoccupata perché è da tanto tempo che non conduce un reality show in prime time. Noi di Blasting News seguiremo la Diretta ...

Grande Fratello 2018 : niente Diretta h24 : Barbara D'Urso Già vi vedevate sul divano o sul letto di casa, pronti a gustarvi la diretta 24 ore su 24 con il Grande Fratello 2018? Preparatevi, perché… non ci sarà! Il live con la Casa più spiata d’Italia avrà sì una lunga copertura nel corso della giornata, ma durante la notte le telecamere non si accenderanno su alcun canale. Grande Fratello 2018: su Mediaset Extra il live con la Casa dalle 10.00 alle 2.00 Come accaduto, ...

Grande Fratello 2018 : orari daytime e Diretta sui canali Mediaset : Il Grande Fratello 2018 sta per iniziare, la prima puntata è attesa per oggi 17 aprile. A seguire gli orari dei daytime e della diretta su Canale 5, Italia 1, Mediaset Extra e La5. Barbara D'Urso sarà la conduttrice dell'edizione di quest'anno, affiancata dagli opinionisti Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, entrambi ex concorrenti del reality show targato Mediaset. Si tratta di un gradito ritorno sia per la versione NIP del GF, sia per la ...

“Ops!”. A Barbara D’Urso sfugge l’indiscrezione sul Grande Fratello. Mentre era in Diretta con l’Isola - la mattatrice di Pomeriggio 5 si è distratta ed ecco qua che la mezza anticipazione è stata servita ai telespettatori. Tutti - però - hanno molto gradito : Mediaset non vuole perdere un colpo. E tra la sempre vincente Maria De Filippi, la finalissima dell’Isola e altri grandi colpi in canna, ora si appresta a lanciare il ritorno del Grande Fratello, dopo lo straordinario successo dell’edizione vip. Tra le novità del Grande Fratello 2018, guidato da Barbara D’Urso (altra Grande freccia nell’arco di Mediaset), c’è la stanza degli ospiti. Ogni settimana entrerà un ...

