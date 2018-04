Blastingnews

: Dopo domani parte @GrandeFratello! In diretta a #DomenicaLive i tre 'Boni' che entreranno nella casa del #GF15 - domenicalive : Dopo domani parte @GrandeFratello! In diretta a #DomenicaLive i tre 'Boni' che entreranno nella casa del #GF15 - ItsLucyEm : DIRETTA - GF15: stasera al via la nuova edizione del Grande Fratello - JenaSnake : Per chi vuole la diretta 24h che le fregnacce dell'Isola sono bastate e avanzate. #GF15diretta #diretta24ore #nocensuraGF15 #GF15 -

(Di martedì 17 aprile 2018)prenderà il via su Canale 5 la quindicesimadel. Al timone del reality torna, dopo quattordici anni, una delle punte di diamante di Mediaset: Barbara D'Urso. Al suo fianco, nel ruolo di opinionisti, ci saranno gli ex concorrenti delVIP, Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Intanto Mediaset, attraverso un comunicato stampa, ha rivelato le prime indiscrezioni in merito a questa. ...