Dieselgate | lo studio | Milano Nord e Monza le aree in Europa con maggiori decessi da

(Di martedì 17 aprile 2018) Oramai è assodato: anche se le emissioni diesel in eccesso producono una piccola parte delle polveri nocive, sono responsabili di migliaia di morti. In, oltre un terzo di coloro uccisi annualmente dalle emissioni diesel fuorilegge si concentra in un centinaio di conglomerati urbani e al primo posto c’è l’Italia. L’area che racchiudeconta la media di 115prematuri l’anno a causa del. Il bilancio totale è di 1500-2mila su una popolazione complessiva di 100 milioni di abitanti: quasi il 20% della popolazione europea. LoLa classifica e la maglia nera italiana La classifica si basa sui dati esclusivi dell’International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) e del Norwegian Meteorological Institute (MetNorway). A settembre 2017 i due istituti hanno pubblicato unocongiunto nel quale avvertivano che quasi 5 mila persone ...