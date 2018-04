Diamanti da un pianeta scomparso | trovati in un meteorite

meteoweb.eu

(Di martedì 17 aprile 2018) Nuova importante scoperta guidata dal Politecnico Federale di Losanna e pubblicata sulla rivista Nature Communications:provenienti da un, esistito agli albori del Sistema Solare. Sono ora giunti fino a noi grazie alAlmahata Sitta, caduto nel 2008 nel deserto del Sudan. La scoperta, guidata dal Politecnico Federale di Losanna e pubblicata sulla rivista Nature Communications, dimostra l’esistenza di grandi pianeti primitivi durante i primi 10 milioni di anni del Sistema Solare, che hanno fornito il materiale di costruzione per i pianeti rocciosi come la Terra. Durante la formazione del Sistema Solare si ipotizza che catastrofiche collisioni tra decine di pianeti primitivi, con dimensioni che vanno da quelle della Luna a quelle di Marte, abbiano formato i pianeti di tipo terrestre che esistono oggi, tuttavia fino ad ora non sono mai state ...