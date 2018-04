Diabete | i consigli per prevenirne l’insorgenza

meteoweb.eu

: @Aemmedi twitta i 10 consigli d'oro per evitare o quantomeno ritardare l'insorgenza del #diabete di tipo 2. - RadioWellnessIT : @Aemmedi twitta i 10 consigli d'oro per evitare o quantomeno ritardare l'insorgenza del #diabete di tipo 2. - PoliclinicoNews : #diabete ed #ipoglicemia. Come proteggere i bambini con questa patologia? Consigli utili per i genitori dall'espert… - tobiamc : RT @ed_Riza: Per Sindrome Metabolica si intende un insieme di fattori che aumentano la probabilità di sviluppare malattie degenerative a li… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Definita la malattia del benessere, ilcolpisce ogni anno 18.000 persone. Prevenire si può, incominciando da quando si è giovani . Basta osservare a lcune sane regole . In primis, è doveroso tenere d’occhio il proprio peso, specie nei casi di sovrappreso e obesità. Secondo diversi studi, è sufficiente perdere circa 4 chili e mezzo per vedersi ridotto del 30% il rischio di.E’ buona norma fare movimento, in quanto è risaputo che l’attività fisica è una delle vie privilegiate per mettere ko il, evitando, in tutti i casi, la sedentarietà.Non fumate, dormite bene, almeno 8 ore a notte, gestite i livelli di stress in modo efficiente, ritagliando del tempo per voi stessi, per un hobby o una rilassante lettura. Attenzione, infine, ma non per importanza, a quel che mangiate dato che l’alimentazione è fondamentale nella prevenzione della malattia. Portate in tavola più ...