Di Maio | ' Piena fiducia nelle decisioni che prenderà Mattarella'

Berlusconi cerca “Responsabili” anche tra i Cinquestelle : “Con noi indennità piena”. Di Maio : “E’ peggio della camorra” : Venghino, signori, venghino. Silvio Berlusconi spalanca le porte di Forza Italia ai parlamentari che sono già fuori dal Movimento Cinque Stelle, ma sono candidati e sono pure anche in una posizione favorevole per essere eletti. Se il 4 marzo il centrodestra riesce a fare il 40 per cento ma ha bisogno del soccorso di altri parlamentari per governare, è pronto ad accogliere il sostegno di deputati e senatori cosiddetti responsabili? “Non si ...