: Perché Di Maio propone il governo al PD? Non ha parlato di temi o argomenti, la sua unica preoccupazione è la sua p… - gennaromigliore : Perché Di Maio propone il governo al PD? Non ha parlato di temi o argomenti, la sua unica preoccupazione è la sua p… - renatobrunetta : La mia intervista a ‘@ilgiornale’: “Di Maio non può fare il premier. Matteo? L’arroganza porta male”… - GiovanniToti : E' chiaro che Di Maio non possa fare il Presidente del Consiglio avendo preso meno voti della coalizione di centrod… -

"Non comprendo il discorso secondo cui un soggetto terzo, che ha presopossa diventarementre Diche ha preso undici milioni didovrebbe fare un passo indietro". Così Luigi Diboccia l'ipotesi 'terzo nome'. "Domani Mattarella prenderà le sue decisioni, vedremo".Noi, aggiunge, abbiamo piena fiducia in lui. E: "Non posso aspettare qualcuno che deve decidere se restare ancora con Berlusconi o abolire la legge Fornero". "Ce la faremo -conclude- perché non c'è alternativa".(Di martedì 17 aprile 2018)