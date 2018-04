Di Maio e la politica dei forni | Salvini e gli show del Cavaliere

Luigi Di Maio al Quirinale ribadirà la linea su Siria e politica estera - facendosi garante della linea atlantica in caso di alleanza con la Lega : Il Movimento 5 stelle salirà questo pomeriggio al Colle per ribadire a Sergio Mattarella che il governo di Luigi Di Maio terrà saldamente ancorata l'Italia al quadro delle alleanze storiche. Dentro la Nato, dunque, come già ribadito in campagna elettorale (e in ultimo ieri) dal capo politico. Impegnata a lavorare in un quadro di concertazione internazionale che abbia come bussole le potenze alle quali il nostro paese dal ...

Martina : bene autocritica Di Maio ma resta ambiguità politica : Roma, 7 apr. , askanews, 'L'autocritica nei toni è apprezzabile, l'ambiguità politica rimane evidente. Noi continuiamo a pensare che la differenza la fanno i contenuti'. Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, commentando l'intervista con cui Luigi Di Maio ...

Franceschini : da Di Maio novità politica - serve riflettere : Roma, 7 apr. , askanews, 'Di fronte alle novità politica dell'intervista di Di Maio serve riflettere e tenere comunque unito il Pd nella risposta. L'opposto di quanto sta accadendo: rispondiamo affrettatamente e ci dividiamo tra noi. Fermiamoci e ...

Politica - comincia a trapelare un certo nervosismo in chi ha vinto le elezioni. Salvini-Di Maio - o si “sposano” o saranno delle comparse nel nuovo Governo : Il primo giro di consultazioni del presidente Sergio Mattarella non è stato sufficiente per affidare l’incarico a formare il nuovo

Governo - Di Maio : “Contratto sui temi. Nessun inciucio - ma impegno”. Lega : “Politica veti porta a voto”. Pd : “Teatrino” : Un contratto di Governo come quello tedesco: che sia scritto nero su bianco, che affronti i “temi” senza “inciuci, accordi o alleanze” e che sia sottoscritto dalle forze politiche che accettano “l’impegno“. Alla vigilia della salita al Colle per le consultazioni con Sergio Mattarella, Luigi Di Maio rilancia la proposta rivolta in primis al Partito democratico e poi alla Lega, ma senza Silvio Berlusconi. ...

Enrico Mentana : 'La politica surreale' - come demolisce Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio con una frase : Enrico Mentana, nel giorno del via alle Consultazioni che si preannunciano lunghissime, fa su Facebook una sintesi politica più efficace di mille maratone tv. 'A volte la politica è surreale. È surreale che faccia notizia il no di Di Maio a un governo con Berlusconi, ma è ancora più surreale che Di Maio l'abbia dovuto annunciare. E più surreale di tutto è che ...

Silvio (politicamente) morto? No Di Maio deve allearsi con l'ex Cav O ai 5 Stelle non rimane che il Pd... : Presto sarà un mese che si sente dire che Silvio Berlusconi è stato sconfitto, è morto, è bollito. È affetto da marasma senile e politicamente non conta più niente. Se una cosa la dicono tutti va presa sul serio. Ma prendere sul serio non vuol dire crederci Segui su affaritaliani.it

"Macché governo Salvini-Di Maio Ipotesi solo tecnica - non politica" 'Voto a ottobre? Una possibilità su 3' : Marcello Veneziani ad Affaritaliani.it: governo Salvini-Di Maio? "Non penso proprio che nascerà. E' un'Ipotesi tecnicamente possibile ma politicamente molto difficile. Non vedo una soluzione preferenziale e tantomeno quella più logica..." Segui su affaritaliani.it

Di Maio - Salvini e la politica della briscola Video : 4 La briscola a chiamata semplice è un gioco articolato, con numerose tattiche studiate a tavolino. Lo scopo è quello di mettere insieme due compagni che ancora non sanno di esserlo, sono le carte a decretarne la sorte. Quanto accaduto in parlamento [Video] per eleggere le presidenze delle due Camere è molto simile e prima che qualcuno si possa sentire sminuito dall'accostamento, ci teniamo a sottolineare che per giocare bene a ...

'Io - Lenin e Di Maio'. La politica secondo Orietta Berti : 'M5s ha idee giuste ma li fermeranno' : La cantante si confessa sulle pagine de La Nazione e stupisce: 'In casa mia si ascoltano sempre i Kiss'

Paolo Romani cerca di salvarsi dal diktat di Di Maio sulla presidenza del Senato. "Ho sbagliato come padre - non influisca sulla scelta politica" : Il forzista Paolo Romani cerca di salvare la sua corsa alla presidenza al Senato dal diktat di Luigi Di Maio. Ieri il leader M5s ha detto chiaramente che non intende sostenere "condannati o imputati" e Romani, purtroppo per lui, è condannato in via definitiva per peculato. Il fedelissimo di Berlusconi oggi però interviene con una nota per ridimensionare il caso: "Ho sbagliato come padre, tutto ciò non influisca sulla scelta ...

Luigi Di Maio - la svolta sulla politica estera : 'Restiamo nell'Unione europea e nella Nato' : Luigi Di Maio prosegue nella sua manovra a passo di gambero verso le consultazioni al Quirinale per la formazione del governo. Messo da parte il progetto di regalare un salario a tutti gli italiani ...