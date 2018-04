Di Maio e la fidanzata | Stiamo insieme | ci amiamo ma niente nozze

ilgiornale

: Gruber chiede a Di Maio se ama molto la sua nuova fidanzata. Le domande dolorose ma necessarie del giornalismo d'inchiesta - mante : Gruber chiede a Di Maio se ama molto la sua nuova fidanzata. Le domande dolorose ma necessarie del giornalismo d'inchiesta - stomigrando : RT @mante: Gruber chiede a Di Maio se ama molto la sua nuova fidanzata. Le domande dolorose ma necessarie del giornalismo d'inchiesta - ___michea___ : RT @mante: Gruber chiede a Di Maio se ama molto la sua nuova fidanzata. Le domande dolorose ma necessarie del giornalismo d'inchiesta -

(Di martedì 17 aprile 2018) Luigi Di, ormai si sa, è molto riservato per quello che riguarda la propria vita privata e non ama diffondere i dettagli delle proprie relazioni personali. Ma essendo ormai un personaggio pubblico è inevitabili che molto spesso gli vengano rivolte anche delle domande proprio sulla sua sfera più personale: quella affettiva.Così è successo ieri sera a Otto e mezzo di Lilli Gruber su La7. Il leader politico grillino, ospite in studioall'editorialista del Corriere della Sera Massimo Franco, è stato interpellato sulle proprie intenzioni con laGiovanna Melodia, con cui si è fatto vedere recentemente in pubblico in più di un'occasione, a partire dal Gran Premio di Formula E all'Eur di Roma.Ebbene, Diha assicurato che non ci sono (ancora),in vista: "Cimolto - afferma il capo politico dei 5 Stelle - ma queste sono le domande che mi imbarazzano di ...