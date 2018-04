Di Francesco | ' Schick giocatore in crescita Vietato pensare al Liverpool'

Lazio-Roma - è sfida Champions. Inzaghi punta su Anderson - Di Francesco su Schick : Un derby d'importanza Capitale. Ma , scontati, giochi di parole a parte, il concetto resta quello: Lazio e Roma stasera all'Olimpico , fischio d'inizio ore 20.45, non possono e non vogliono sbagliare. ...

Di Francesco : “Under convocato - Perotti no e ci sarà spazio per Schick” : “Under sta molto meglio, vedrò oggi definitivamente le sue condizioni ma sarà sicuramente tra i convocati se dovesse essere a posto. Perotti sicuramente non ci sarà ma abbiamo la speranza, anche se poca, di recuperarlo per il derby”. Sono le parole dell’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco alla vigilia del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona. All’andata in Catalogna gli ...

Di Francesco : “Schick ha qualità ma va lasciato crescere senza fretta” : “Lascerei un pochino più tranquillo Schick, può subire questo momento di grandissima attenzione nei suoi confronti. Sappiamo che ha grandi mezzi, ma dobbiamo aspettarlo”. E’ il pensiero sull’attaccante ceco dell’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida di campionato contro la Fiorentina. “Non è la prima volta che uno con grandi mezzi non si esprime subito al top, con lui non sarei ...

Di Francesco : “Schick ha qualità ma va lasciato crescere senza fretta” : “Lascerei un pochino più tranquillo Schick, può subire questo momento di grandissima attenzione nei suoi confronti. Sappiamo che ha grandi mezzi, ma dobbiamo aspettarlo”. E’ il pensiero sull’attaccante ceco dell’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida di campionato contro la Fiorentina. “Non è la prima volta che uno con grandi mezzi non si esprime subito al top, con lui non sarei ...

Roma - Di Francesco : 'Non mettete la croce addosso a Schick. Nainggolan? Sensazioni non positive' : Eusebio Di Francesco , allenatore della Roma , ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro il Bologna: ' Era meglio partire con Dzeko? Questa è una vostra valutazione, io ritengo che determinati calciatori non possano fare troppe partite una dietro l'altra. ...

Di Francesco : 'Schick va tutelato - nel primo tempo non ha fatto male solo lui' : Forse siamo stati distratti dalla Champions, giocheremo contro la migliore al mondo. Abbiamo però avuto qualche occasione per fare gol. Roma cattiva al Camp Nou? Per forza, altrimenti è difficile". ...

Bologna-Roma 0-0 La Diretta Di Francesco si affida a Schick : La sfida tra Bologna e Roma apre alle ore 12 e mezza il 30esimo turno di campionato nel sabato di Pasqua, che vede in campo tutte e 20 le formazioni di Serie A. I felsinei vengono dal buon pareggio ...

Roma - Kolarov : 'Ci si aspetta di più da Schick? Non sono Di Francesco...' : A pochi minuti dalla sfida con il Bologna, il terzino della Roma Aleksandar Kolarov ha parlato a Premium Sport : 'Rischio di avere la testa al Barcellona? No, per niente, ci sono altri quattro giorni prima del Barcellona. La nostra priorità è il campionato. Ci si aspetta di più da Schick? Io sono il ...

Bologna-Roma 0-0 La Diretta Di Francesco si affida a Schick : La sfida tra Bologna e Roma apre alle ore 12 e mezza il 30esimo turno di campionato nel sabato di Pasqua, che vede in campo tutte e 20 le formazioni di Serie A. I felsinei vengono dal buon pareggio...

30^ giornata - le ultimissime : Bologna-Roma - Di Francesco sceglie Schick. Sassuolo-Napoli - Hamsik titolare… : 30^ giornata, LE ultimissime- Bologna-Roma:Poche ore al calcio d’inizio di Bologna-Roma, match in programma alle 12:30. Come confermato alla vigilia da Eusebio Di Francesco, i giallorossi scenderanno in campo senza particolari programmi in vista del match di Champions League contro il Barcellona. L’unica novità potrebbe esser rappresentata dalla presenza di Schick dal 1′ al posto […] L'articolo 30^ giornata, le ...

Di Francesco : “Pellegrini out e davanti ballottaggio tra Dzeko e Schick” : “Dzeko e Schick? Sono 50-50, o gioca uno ol’altro”. Deciderà nelle prossime ore chi dei due centravanti giocherà nella trasferta di domani al Dall’Ara contro il Bologna il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco. “Sono in 3 i giocatori che si giocano un posto in avanti (Perotti, Gerson ed El Shaarawy ndr), quello più sicuro di giocare è Stephan. Defrel ha invece meno allenamento sulle gambe e difficilmente giocherà ...

Roma - Di Francesco lancia il turn-over : "Staffetta Dzeko-Schick". Dubbio Under : A cinque giorni dall'impegno di Champions contro il Barcellona, la Roma si rituffa nel campionato con l'obiettivo di consolidare il terzo posto e tenere a debita distanza Inter e Lazio, le due dirette ...

Roma - Di Francesco : 'Dzeko-Schick - col Bologna gioca o l'uno o l'altro. Out Pellegrini - Under in dubbio' : Una settimana che potrà rivelarsi fondamentale per la Roma. Sabato 30 marzo, alle ore 12:30, l'importantissima trasferta di Bologna valida per lla 30giornata di campionato e per conservare il terzo ...

Roma - il modulo Schick : Di Francesco schiera un solo attaccante centrale : 'Mi piace giocare in un attacco a due, si adatta alle mie qualità. Ho segnato con la Repubblica Ceca un gol , con la Cina nella China Cup, ndr, che mi aiuta, ma non voglio esagerare e sopravvalutarlo, ...