Di Francesco | “Liverpool può attendere | ora vincere col Genoa”

(Di martedì 17 aprile 2018) “I ragazzi devono pensare al Genoa e non al Liverpool, è una partita da preparare nel migliore dei modi senza pensare ad altro”. Eusebio Dinon vuole distrazioni legate al primo round contro il Liverpool nella semifinale di Champions in programma tra una settimana e chiede alla sua Roma massima concentrazione sulla sfida di domani contro i rossoblù. “E’ una partita molto delicata. Non stravolgerò la formazione, ma sicuramente cambierò qualcosa. Manderò in campo gente fresca con forze nuove percol Genoa”, anticipa Di, che in ogni caso non rinuncerà nemmeno domani alla sua punta di diamante. “Dzeko giocherà anche col Genoa, questo per farvi capire quanto è importante questa vittoria che dobbiamo raggiungere. Dobbiamo trattare tutte le gare allo stesso modo, una per volta e con grande determinazione. Under ed El Shaarawy? ...