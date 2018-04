Delitto Emanuele Morganti | concorso in omicidio per gli indagati

ilnotiziangolo

: RT @rep_roma: Delitto di Alatri, prorogate le indagini sull'omicidio di Emanuele. Attesa decisione sullo spostamento del processo [news agg… - gennaro_marika : RT @rep_roma: Delitto di Alatri, prorogate le indagini sull'omicidio di Emanuele. Attesa decisione sullo spostamento del processo [news agg… - RomaNews : Delitto di Alatri, prorogate le indagini sull'omicidio di Emanuele. Attesa decisione sullo spostamento del processo… - ClementeUol : Delitto di Alatri, prorogate le indagini sull'omicidio di Emanuele. Attesa decisione sullo spostame… -

(Di martedì 17 aprile 2018), ultime notizie – Cambia l’accusa ai danni dei quattro buttafuori accusati dell’di Alatri. Il pm ha infatti deciso di trasformare l’ipotesi di reato inin, dopo le accuse iniziali di rissa eesterno. Secondo la Procura, i quattro potrebbero essere infatti responsabili deldi. Continuano intanto le indagini della Procura di Frosinone, per individuare altri elementi a sostegno della tesi. Potrebbe esserci presto una svolta nel, il giovane di Alatri ucciso mentre si trovava in una discoteca locale. Rimangono invece in carcere i quattro principali indiziati: Mario Castagnacci, il padre Franco, Paolo Palmisani e Michael Fortuna. Secondo gli inquirenti, i quattro avrebbero infatti agito per via di un’esaltazione collettiva mentre si trovavano sotto ...