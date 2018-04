Dea Capital - Fondo Atlantic 2 vende 7 immobili per 19 - 5 milioni : Il Fondo Atlantic 2-Berenice, Fondo di investimento alternativo immobili are di tipo chiuso, gestito da DeA Capital Real Estate, ha perfezionato la cessione dei sette immobili , tre a Milano, due a ...

Dea Capital - Fondo Atlantic perfeziona cessione di immobile per 6 - 5 milioni di euro : Teleborsa, - Fondo Atlantic 1 , Fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso gestito da DeA Capital Real Estate SGR ha perfezionato la cessione di una unità immobiliare sita in ...