De Martino mette in mostra il lato b della Marcuzzi

“Io gay?”. Stefano De Martino lo dice in tv. È la prima volta che l’inviato dell’Isola dei Famosi si lascia andare. Ma mette le mani avanti : “Sarò impopolare - però…” : Stefano De Martino è ancora in Honduras. Sono due mesi ormai che manca da casa per portare a termine la sua prima esperienza da protagonista in tv, all’Isola dei Famosi. Nuovo inviato del reality, il ballerino ed ex marito di Belen Rodriguez ha preso il posto che fu di Stefano Bettarini e, a dirla tutta, non se la sta cavando male in quel ruolo. Certo, gli manca il figlio, Santiago, come confidato nel diario che tiene sulle pagine del ...

“Voglio parlare con Stefano”. Isola - Francesco Monte “incastrato”. Dopo settimane di sospetti - ecco spuntare quelle parole compromettenti che mettono l’ex tronista nei guai. Ma ora che c’entra De Martino? : Diciamocelo, questa edizione dell’Isola dei famosi è all’insegna delle polemiche. Se state seguendo il programma, capite di cosa parliamo. Ma capite di cosa parliamo anche se non lo seguite perché di sicuro avrete sentito parlare del “canna-gate” e ormai sapete esattamente di che si tratta. Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fatto suo di droga quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il gioco non era ancora iniziato. ...

Verissimo - Silvia Toffanin parla di Emma Marrone e mette in imbarazzo De Martino Video : Momenti di imbarazzo nel corso della trasmissione Verissimo. Al termine dell’intervista ad #Emma Marrone #Silvia Toffanin si è collegata con l’Honduras per parlare con Stefano De Martino [Video] sulle ultime de L’Isola dei Famosi. Prima di discutere sui recenti sviluppi del reality show la conduttrice ha riferito al ballerino che era appena andata via l’ex fidanzata ai tempi di Amici. Il napoletano è rimasto in silenzio per una decina di secondi ...

Verissimo - Silvia Toffanin parla di Emma Marrone e mette in imbarazzo De Martino : Momenti di imbarazzo nel corso della trasmissione Verissimo. Al termine dell’intervista ad Emma Marrone Silvia Toffanin si è collegata con l’Honduras per parlare con Stefano De Martino sulle ultime de L’Isola dei Famosi. Prima di discutere sui recenti sviluppi del reality show la conduttrice ha riferito al ballerino che era appena andata via l’ex fidanzata ai tempi di Amici. Il napoletano è rimasto in silenzio per una decina di secondi prima di ...