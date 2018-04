Davvero tuo figlio non potrà più usare WhatsApp?

vanityfair

(Di martedì 17 aprile 2018) Secondo il sempre ben informato sito WABetaInfo,sarebbe pronto ad aumentare l’età minima per poter essere utilizzato. Da 13 anni si passerebbe a 16. È molto probabile che avvenga, come per molte altre applicazioni e chat, per allinearsi al Gdpr, il nuovo regolamento generale europeo per la protezione dei dati personali che entrerà definitivamente in vigore il prossimo 25 maggio, dopo una lunga fase di transizione. LEGGI ANCHE, ecco come puoi essere spiato (e i trucchi per usarlo al meglio) La premessa transita inevitabilmente da questo nuovo provvedimento. Prevede molte garanzie per gli utenti dei 28 Paesi europei: oltre ad articolare in modo più preciso le tipologie di dati personali (a cui si aggiungono quelli genetici, biometrici e della salute), il Gdpr rende più stringente l’obbligo di un’autorizzazione specifica per ogni raccolta e trattamento dei dati, ...