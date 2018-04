Dati falsi per sposarsi | ritirato il passaporto a Cesare Battisti

ilgiornale

(Di martedì 17 aprile 2018) Non potrà più lasciare la cittadina di Cananeia, circa 12mila abitanti nello Stato brasiliano di San Paolo e non gli sarà più nemmeno consentito di lasciare casa dopo le 22. Sono queste alcune delle misure cautelare a cui dovrà sottostare, a cui è stato anche tolto ile a cui è stato imposto di presentarsi una volta al mese alle autorità locali.Le misure non valgono soltanto per l'ex membro dei Proletari armati per il comunismo (Pac), ma anche per Joice Lima, la donna brasiliana con cui si è sposato nel 2015 e che gl è stata accanto per un decennio. E la decisione delle autorità è proprio legata al matrimonio tra i due.avrebbe infatti fornito in quell'occasione un indirizzo falso per ottenere i documenti necessari alle nozze.All'accusa di "falso ideologico" - e alla condanna in concorso per quattro omicidi, - si somma anche un processo per ...