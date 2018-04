Dark Souls Remastered per Switch è stato rinviato a questa estate

Alle 17 vi attendiamo anche oggi con la nostra rubrica Praise the Shame : giochiamo insieme a Dark Souls 3 : Questa domenica ritorna il consueto appuntamento con la nostra nuova rubrica denominata Praise the Shame, dedicata a Dark Souls 3.A partire dAlle 17:00 saremo in diretta per riscoprire in vostra compagnia il terzo capitolo di una saga che ha scosso un'industria intera, rinnovando un genere, quello dei GDR d'azione, con elementi capaci di influenzare un intero settore grazie allo stile e gameplay peculiari.Vale la pena ricordare inoltre che il ...

Cosa dovremmo aspettarci dal remaster di Dark Souls per Switch? - articolo : Il mercato di Switch è inondato da porting e remaster, ma una delle più grandi attese è sicuramente la conversione di Dark Souls, essendo la prima volta che la serie arriverà su una console portatile. I primi segnali indicano che sarà sviluppato da Virtuos, lo studio che si è già occupato della conversione di L.A. Noire. Si conosce però poco altro sulla scala del progetto, o su come saranno i remaster per le altre piattaforme, ma all'ultimo ...

Dark Souls Remastered : un video mostra una prima analisi della versione PS4 Pro : La versione PS4 Pro di Dark Souls Remastered è stata già protagonista di un interessante video comparativo, che metteva a confronto il gioco con la versione originale per PC supportata dalla mod DSfix. Ora, è tempo di dare uno sguardo alla video analisi condotta da Digital Foundry ancora dedicata all'edizione che vedremo sulla console "mid gen" di Sony.Stando a quanto riportato dalla redazione britannica, il 4K dinamico parte da una base di ...

Un video mostra Dark Souls Remastered per PS4 Pro a confronto con la versione originale per PC con la mod DSfix : L'uscita di Dark Souls Remastered è a un mese di distanza, ma in rete sono già comparse alcune sequenze di gioco di questa versione rimasterizzata, tra i video più recenti vi ricordiamo l'interessante analisi di Digital Foundry che confrontava la versione Switch con quella Xbox 360 del 2011. Ora, come segnala Gamingbolt, è stato rilasciato un nuovo filmato che confronta le differenze tra la versione rimasterizzata in esecuzione su PS4 Pro e il ...

Alle 21 saremo in diretta con Eurolive : Q&A - Dark Souls Remastered - eSport e tutti i temi più caldi del momento : Si rinnova questa sera il puntuale appuntamento con Eurolive, la diretta di Eurogamer.it nel corso della quale risponderemo a tutte le vostre domande e faremo due chiacchiere sui temi più caldi del momento.Nel corso della diretta parleremo di Dark Souls Remastered, protagonista del nostro provato che è stato finalmente pubblicato dopo lo scadere dell'embargo, e di God of War, l'indiscusso videogioco del momento. Una lunga parentesi sarà dedicata ...

Dark Souls Remastered - prova : Milano - I Souls sono senza dubbio uno dei fenomeni videoludici più prorompenti degli ultimi tempi. In meno di dieci anni, infatti, From Software è passata dall'avere problemi a trovare un publisher occidentale per Demon's Souls, all'aver fondato un vero e proprio genere che può contare su milioni di devoti fan in attesa del prossimo episodio. Il successo, però, è arrivato in maniera progressiva. Per questo motivo, in tanti non hanno mai potuto ...

Anche Nintendo annuncia la line-up per il PAX East 2018 : Dark Souls Remastered e Wolfenstein II The New Colossus tra i protagonisti : Il prossimo 5 aprile inizierà il PAX East di Boston, che durerà fino all'8 aprile. Nella giornata di oggi abbiamo già dato uno sguardo ai titoli che porterà Square Enix all'importante manifestazione, ora è il turno di Nintendo.Come riporta Rollingstone.com, la grande N porterà al PAX East giochi di un certo peso, tra i protagonisti della line-up, infatti, troviamo Dark Souls Remastered e Wolfenstein II The New Colossus, ma c'è dell'altro come ...

Code Vein : nuove immagini e dettagli su storia e personaggi del "Dark Souls in salsa anime" : Bandai Namco ha deciso di condividere nuovi dettagli su storia e personaggi di Code Vein accompagnati da una serie di immagini che ci permettono di ammirare lo stile di un titolo che è stato definito da molti come un "Dark Souls in salsa anime" e che si propone come una sorta di punto di incontro tra i Souls e Devil May Cry.Ecco i dettagli del comunicato stampa:Dopo la battaglia contro la Regina, il protagonista si risveglia senza più memoria in ...

Prime immagini Dark Souls Remastered PS4 - quali i miglioramenti? : Sono state svelate le prima immagini di Dark Souls Remastered per PS4. I primi screenshot apparsi in rete non sono altro che scansioni della nota rivista giapponese Famitsu, ma fin da subito si nota un miglioramento rispetto all’originale. Lo scorso mese di gennaio è stata annunciata l’uscita di Dark Souls Remastered per Nintendo Switch, PC, PS4 e Xbox One. In realtà sembra che la versione per Nintendo Switch dovrebbe essere diversa da tutte ...

L'ingrediente segreto che accomuna Dark Souls - Crackdown - Zelda e Fez - articolo : I primi videogame che abbia mai giocato erano di memoria. Il mio nonno ne aveva in quantità. Giochi di società, principalmente. Ce n'era uno, in particolare, in cui ogni sedia del salotto diventava una stazione e i membri della famiglia diventavano treni. Lui rimaneva in piedi al centro della stanza e dirigeva i treni tra le stazioni e tu dovevi ricordarti quale treno eri e dov'era la stazione a cui eri diretto. All'età di cinque o sei anni lo ...

God of War come Dark Souls? Cosa ha detto il director sui combattimenti : Con God of War in uscita tra un mese, l'hype sta sicuramente crescendo sempre di più per il ritorno di Kratos. Per aiutare ad aumentare questo hype, Sony e il suo studio di Santa Monica hanno recentemente pubblicato un brutale filmato di 15 minuti di gameplay per il gioco. Inoltre, addirittura il director di God of War ha anche paragonato il combattimento del gioco alla famosa serie di Dark ...

Dark Souls Remastered per Switch : un video mostra un'analisi del primo trailer : Dark Souls Remastered arriverà su Nintendo Switch, questa non è ovviamente una novità, il titolo di From Software sbarcherà sull'ibrida di Nintendo a maggio e, come saprete, il comparto tecnico subirà qualche aggiustamento, anche se fino a questo momento non è stato svelato nulla di preciso al riguardo.In rete si è parlato di una versione per Switch che girerà a 1080p e 30 fps e le dichiarazioni degli sviluppatori, che confermavano un comparto ...