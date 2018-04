economia.ilmessaggero

: Da TripAdvisor riconoscimento a Blue Air - #TripAdvisor #riconoscimento - zazoomblog : Da TripAdvisor riconoscimento a Blue Air - #TripAdvisor #riconoscimento -

(Di martedì 17 aprile 2018) Teleborsa, -Air è entrata per la prima volta nel novero delle migliori compagnie aeree low cost in Europa secondoTravelers Choice'for Airline Award 2018, sezione dedicata all'...