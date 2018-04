«Da sei mesi aspetto la pensione» La protesta di una donna trentina

Casamicciola - a sei mesi dal terremoto riapre l'istituto tecnico Mattei : Un altro tassello si aggiunge al piano di ritorno alla normalità dopo il sisma del 21 agosto scorso ed anche se con un ritardo di tre mesi rispetto a quanto era stato preannunciato, da domani riapre ...

Vodafone regala sei mesi di abbonamento a Tidal con Happy Friday : Il nuovo Happy Friday di Vodafone regala seri mesi di abbonamento con Tidal, il noto servizio di streaming musicale. Come sempre vi basterà utilizzare l'app MyVodafone per richiedere il premio. L'articolo Vodafone regala sei mesi di abbonamento a Tidal con Happy Friday proviene da TuttoAndroid.

Dopo sei mesi in cella i tre stupratori minori adesso fanno i pizzaioli : Napoli - Non solo l'hanno violentata. L'hanno insultata su Facebook e l'hanno minacciata. Lei, 15 anni appena. 'Zitta, o ti incendio la casa. E non scherzo', le aveva scritto uno del branco per ...

Arriva la proroga di sei mesi - Alitalia aspetta il nuovo governo : Su Alitalia 'prima vediamo i conti e poi decidiamo il destino', ha detto Luigi Di Maio, a Porta a Porta osservando che 'non sono ancora noti i conti 2016' e contestando la 'troppa continuità' con gli ...

Bentley - In sei mesi il più grande parcheggio fotovoltaico britannico : Diecimila pannelli solari, 1.378 posti auto distribuiti su un'area di 16.426 m: questi i numeri del parcheggio fotovoltaico che verrà realizzato dalla Bentley presso la sue sede centrale, a Crewe, in Gran Bretagna. Sarà la struttura più grande di questo tipo mai costruita nel Paese.Lavori ultimati in un semestre. Il tempo stimato per completare questo sito, che garantirà una potenza di 2,7 MW, è di circa sei mesi. I diecimila moduli fotovoltaici ...

Brad Pitt e Neri Oxman si frequentano già da sei mesi... : ... del Centro Georges Pompidou di Parigi, del Museo delle Arti Applicate di Vienna e del Museo delle Belle Arti di Boston e del Museo della Scienza.

Il digitale spinge gli affitti brevi in Italia : vince il contratto a sei mesi : Cresce il mercato degli affitti in Italia, spinto da un effetto Airbnb. Preferiti gli accordi brevi. Il problema principale per i proprietari? La burocrazia

Il digitale spinge gli affitti brevi in Italia : vince il contratto a sei mesi : (Foto: Uniplaces) Ancora oggi la casa, per molti, resta un sogno difficile da realizzare. Eppure, crisi a parte, c’è un ramo del settore immobiliare che continua a crescere in modo esponenziale. Si tratta del mercato delle locazioni. La domanda di case in affitto in Italia è altissima. Il numero di contratti annuali è circa quattro volte maggiore di quello della compravendita di abitazioni, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate. E in questo ...

L’Isola di Boracay nelle Filippine chiusa ai turisti per sei mesi : "Troppo inquinamento" : L’Isola di Boracay, paradiso nelle Filippine, sarà chiusa ai turisti per sei mesi. La decisione è stata presa dal presidente Rodrigo Duterte che ha accusato le attività dell’isola, tra hotel e ristoranti, di non...

Amazon Music Unlimited raddoppia il numero dei suoi abbonati negli ultimi sei mesi : 03 apr 2018 - Il terzo più grande servizio di streaming Musicale dopo Spotify e Apple Music ha reso noti i numeri di coloro che usufruiscono della sua offerta. In un'intervista concessa a Billboard, la divisione Musica di Amazon ha fatto sapere ...

Borse - per gli operatori sei mesi ad alta volatilità. Stop al rally dell'euro : ...sono entrati in un territorio nuovo caratterizzato da un livello molto più elevato di volatilità e in cui si profilano - pur in un contesto economico ancora decisamente favorevole per l'economia dell'...

Catania - ragazza 25enne muore per morbillo/ Terzo caso in sei mesi : esposto dei familiari : Catania, ragazza 25enne muore per morbillo: è il Terzo caso nel giro di sei mesi, i familiari di Maria Concetta Messina hanno presentato una denuncia.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 15:16:00 GMT)

LG V30 sei mesi dopo - con ThinQ e Android 8.0 Oreo : tante luci e qualche ombra (video) : Abbiamo ripreso in mano LG V30 a 5 mesi dalla nostra recensione. Sarà riuscito a convincere dopo l'importante aggiornamento ad Android 8.0 Oreo che ha portato le funzioni ThinQ di intelligenza artificiale? L'articolo LG V30 sei mesi dopo, con ThinQ e Android 8.0 Oreo: tante luci e qualche ombra (video) proviene da TuttoAndroid.

Il pm chiede condanna a due anni e sei mesi per Maroni. L'accusa : favorì la sua amante : "condannate Maroni a due anni e sei mesi di carcere". É questa la richiesta del procuratore aggiunto Eugenio Fusco, nei confronti del presidente uscente della Lombardia, finito a processo, insieme ad altri per le presunte pressioni esercitate per far ottenere un contratto di lavoro a Mara Carluccio e far partecipare a un viaggio a Tokyo Maria Grazia Paturzo, sue ex collaboratrici del Viminale. Chiesti anche due anni e due mesi per Giacomo ...