Da Carispezia ai vertici dell' Acri Melley in pole per il post-Guzzetti Chi è l' avvocato

affaritaliani

(Di martedì 17 aprile 2018) Glielo ordina la legge. Sicchè Giuseppeclasse 1935, da ventidue anni al vertice di Cariplo e, passa la mano. Finalmente maligna qualcuno, in realtà assai più di qualcuno. Un limite che nemmeno l’ottuagenario Bernheim, potentissimo gran capo in Generali, ha potuto valicare. La pensione prima o poi arriva per tutti, si spera. Segui su affaritaliani.it