Cyrano | Rai 3 chiude il programma di Gramellini e Angiolini

Cyrano fa ascolti flop - la Rai chiude in anticipo il programma di Gramellini : Il programma di Massimo Gramellini Cyrano , probabilmente il più noioso dal Dopoguerra nella tv italiana, chiude anticipatamente per bassi ascolti. La Rai ha deciso di staccare la spina con quattro ...

Cyrano chiude : su Rai 3 film al posto di Gramellini : Cyrano - L'amore fa miracoli ma non nel prime time di Rai 3. Anzi. chiude con quattro settimane di anticipo il programma di Massimo Gramellini dedicato sulla carta alle tante forme dell'amore, ma risultato un immenso esercizio di egoreferenzialità fin dal suo esordio. Un esordio che avemmo modo di commentare seguendo live la prima puntata.prosegui la letturaCyrano chiude: su Rai 3 film al posto di Gramellini pubblicato su TVBlog.it 16 ...

Cyrano su Rai 3 con Massimo Gramellini e Ambra Angiolini : anticipazioni 6 aprile : La puntata, può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su Rai 3 Play mentre si può rivedere nei prossimi giorni sul sito di Rai Repley . Cyrano " L'amore fa miracoli, la ...

Ascolti TV 30 marzo - dati auditel/ Bene La Via Crucis - male Canale 5 - Cyrano su Rai3 un mezzo disastro : Ascolti TV 30 marzo, dati auditel: La Via Crucis vince la prima serata, male per il film su Canale 5, Cyrano - L'amore fa miracoli su Rai3 un mezzo disastro, merita la seconda serata?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 14:13:00 GMT)

Cyrano - L’amore fa miracoli/ Anticipazioni seconda puntata : Gramellini e Ambra di nuovo in onda su Rai3 : Cyrano, L'amore fa miracoli: il secondo appuntamento condotto da Massimo Gramellini e Ambra Angiolini torna puntale nella prima serata della terza rete di Casa Rai, le Anticipazioni.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 10:37:00 GMT)

Cyrano su Rai 3 | Diretta prima puntata | L'Oceano del Sess0 : [live_placement]Cyrano su Rai 3 | Anticipazioni prima puntata Cyrano - L'Amore fa miracoli: ne sono convinti Massimo Gramellini e Ambra Angiolini, da stasera, venerdì 23 marzo, alle 21.15 su Rai 3 per 8 settimane. E seguiremo la prima puntata live su TvBlog. Un percorso tra i sentimenti attraverso le mail del pubblico a casa che racconta le proprie storie, attraverso interviste a ospiti, vicende tratte dalle cronache. Non solo amore ...

Cyrano su Rai 3 | Diretta prima puntata | Gianna Nannini e Giovanni Veronesi : [live_placement]Cyrano su Rai 3 | Anticipazioni prima puntata Cyrano - L'Amore fa miracoli: ne sono convinti Massimo Gramellini e Ambra Angiolini, da stasera, venerdì 23 marzo, alle 21.15 su Rai 3 per 8 settimane. E seguiremo la prima puntata live su TvBlog. Un percorso tra i sentimenti attraverso le mail del pubblico a casa che racconta le proprie storie, attraverso interviste a ospiti, vicende tratte dalle cronache. Non solo amore ...

Cyrano su Rai 3 | Diretta prima puntata | Ornella Muti sulla Chaise Longue : [live_placement]Cyrano su Rai 3 | Anticipazioni prima puntata Cyrano - L'Amore fa miracoli: ne sono convinti Massimo Gramellini e Ambra Angiolini, da stasera, venerdì 23 marzo, alle 21.15 su Rai 3 per 8 settimane. E seguiremo la prima puntata live su TvBlog. Un percorso tra i sentimenti attraverso le mail del pubblico a casa che racconta le proprie storie, attraverso interviste a ospiti, vicende tratte dalle cronache. Non solo amore ...

Cyrano su Rai 3 | Diretta prima puntata | La mamma di Gloria : [live_placement]Cyrano su Rai 3 | Anticipazioni prima puntata Cyrano - L'Amore fa miracoli: ne sono convinti Massimo Gramellini e Ambra Angiolini, da stasera, venerdì 23 marzo, alle 21.15 su Rai 3 per 8 settimane. E seguiremo la prima puntata live su TvBlog. Un percorso tra i sentimenti attraverso le mail del pubblico a casa che racconta le proprie storie, attraverso interviste a ospiti, vicende tratte dalle cronache. Non solo amore ...

Cyrano su Rai 3 | Diretta prima puntata : [live_placement]Cyrano su Rai 3 | Anticipazioni prima puntata Cyrano - L'Amore fa miracoli: ne sono convinti Massimo Gramellini e Ambra Angiolini, da stasera, venerdì 23 marzo, alle 21.15 su Rai 3 per 8 settimane. E seguiremo la prima puntata live su TvBlog. Un percorso tra i sentimenti attraverso le mail del pubblico a casa che racconta le proprie storie, attraverso interviste a ospiti, vicende tratte dalle cronache. Non solo amore ...

Cyrano – L’amore fa miracoli : Massimo Gramellini ed Ambra Angiolini raccontano i sentimenti su Rai 3. Ospite Gianna Nannini : Ambra e Gramellini Un viaggio sentimentale in otto puntate attraverso la letteratura e le parole. Massimo Gramellini scandaglia gli impulsi del cuore in prima serata su Rai 3: si intitola Cyrano, L’amore fa miracoli il nuovo programma che condurrà a partire da stasera alle 21.15. “Il mio sogno è fare l’Alberto Angela dei sentimenti” ci aveva confidato lo scrittore e giornalista torinese, che in questo nuovo appuntamento ...

Cyrano su Rai 3 con Ambra e Gramellini | Prima puntata in diretta : Cyrano - L'Amore fa miracoli: ne sono convinti Massimo Gramellini e Ambra Angiolini, da stasera, venerdì 23 marzo, alle 21.15 su Rai 3 per 8 settimane. E seguiremo la Prima puntata live su TvBlog. Un percorso tra i sentimenti attraverso le mail del pubblico a casa che racconta le proprie storie, attraverso interviste a ospiti, vicende tratte dalle cronache. Non solo amore romantico, piuttosto l'amore nelle sue varie forme, come quello ...

Cyrano : al via su RAI3 con Ambra Angiolini e Massimo Gramellini : Cyrano – L’amore fa miracoli: Ambra e Gramellini conduttori del nuovo programma di RAI3 Sarà la nuova coppia di conduttori formata da Ambra Angiolini e Massimo Gramellini a guidare Cyrano – L’amore fa miracoli, il nuovo programma di RAI3 al debutto questo venerdì, 23 marzo 2018. Nella nuova trasmissione della RAI che parla di sentimenti, […] L'articolo Cyrano: al via su RAI3 con Ambra Angiolini e Massimo Gramellini ...