Per parafrasare un detto autoironico sugli anglosassoni si potrebbe dire: "Niente inglese, siamo italiani". Oppure semplicemente: "Parla come mangi". L'Accademia dellastriglia il ministero dell'Istruzione perché c'è un dilagare dell'anglicismo facile e un "abbandono dell'italiano" in favore di un "sovrabbondante e non di rado inutile" ricorso all'inglese. Nel mirino dei linguisti: il 'Sillabo programmatico', documento scolastico sull'imprenditoria che usa termini come team-building, design thinking,day o.(Di martedì 17 aprile 2018)