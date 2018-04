Crozza vs Benatia | “Sai cos’è uno stupro? Imbecille testa di” Video | la Juventus non

Juve - Benatia non ride e attacca Crozza : “Sei una testa di c…” : Juve, Benatia non ride e attacca Crozza: “Sei una testa di c…” Il comico aveva ironizzato sull’entrata del difensore Juventino costata l’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League. Continua a leggere

Crozza-Benatia - Allegri : 'Ora basta parlare di Madrid' : Roma, 17 apr. , askanews, La Juventus non multerà Benatia per il battibecco, volgare, tra il giocatore della Juventus e Maurizio Crozza all'indomani della lite social tra i due. Della vicenda ha ...

La lite tra Crozza e Benatia corre sui social : Roma, 17 apr. , askanews, Maurizio Crozza-Medhi Benatia, la lite corre sui social. Il comico e il giocatore della Juventu se le sono dette di santa ragione, a colpi di tweet e risposte al veleno, ...

Rigore 'stupro' contro la Juve - 'scintille' tra Benatia e Crozza : Genova - L'episodio del penalty concesso all'ultimo minuto di Real Madrid-Juventus , nei quarti di finale di Champions League, continua a far discutere e ad alimentare polemiche. L'ultima è quella ...

Allegri : “insulti Crozza-Benatia? E’ ora di fare silenzio” : “Giudicare dall’esterno non è mai facile. Dico solo che hanno parlato in tanti dopo Madrid, è ora di fare silenzio. Queste cose ci fanno disperdere energie, che invece dobbiamo mettere dentro il campo. Fuori dal campo quello che succede o dicono non ci deve toccare. Ora basta perché dobbiamo vincere Campionato e Coppa Italia”. L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri si esprime così sugli insulti tra il comico ...

La lite tra Crozza e Benatia corre sui sociali : Roma, 17 apr. , askanews, Maurizio Crozza-Medhi Benatia, la lite corre sui social. Il comico e il giocatore della Juventu se le sono dette di santa ragione, a colpi di tweet e risposte al veleno, ...

Juve - Benatia non ride e attacca Crozza : "Sei una testa di c..." : Il comico aveva ironizzato sull'entrata del difensore Juventino costata l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League.

Caso Crozza-Benatia - la Juventus non multa il difensore : La Juventus non multerà in alcun modo il tesserato Benatia per gli insulti rivolti a Maurizio Crozza. Al termine di Real Madrid-Juventus, il difensore bianconero aveva definito il rigore al 93' come "...

Bufera Benatia-Crozza : «Ti aspetto a Vinovo - testa di c...». L'attacco dopo l'ironia del comico sul rigore contro il Real : Durissimo attacco del difensore marocchino della Juventus Medhi Benatia che non ha gradito la satira di Maurizio Crozza dopo l'eliminazione in Champions contro il Real Madrid e sulle storie di...

Benatia risponde a Crozza : 'Sei una testa di c...' Video : È arriva la risposta di Mehdi #Benatia alle parole di Crozza usate venerdì sera durante Fratelli di Crozza'. Una replica durissima che sicuramente non è passata inosservata scatenando più di una polemica [Video]. Le parole di Crozza Venerdì scorso, nella sua trasmissione, il comico ligure aveva commentato la partita Real Madrid - Juventus e le polemiche collegate al calcio di rigore assegnato ai madrileni durante i minuti di recupero. In ...

BENATIA VS Crozza - “IMBECILLE TESTA DI...”/ Video - Zazzaroni su Twitter : "L'ostile Juve" : BENATIA vs CROZZA, "imbecille TESTA di...": Video, la satira del comico non fa ridere il difensore bianconero che su Instagram alza i toni. Social impazziti, Zazzaroni: "L'ostile Juve"..(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 11:30:00 GMT)

Benatia risponde a Crozza : 'Sei una testa di c...' : È arriva la risposta di Mehdi Benatia alle parole di Crozza usate venerdì sera durante "Fratelli di Crozza'. Una replica durissima che sicuramente non è passata inosservata scatenando più di una polemica. Le parole di Crozza Venerdì scorso, nella sua trasmissione, il comico ligure aveva commentato la partita Real Madrid - Juventus e le polemiche collegate al calcio di rigore assegnato ai madrileni durante i minuti di recupero. In particolare il ...

Juventus - la satira di Crozza e la violenza social di Benatia : la situazione sta sfuggendo di mano - squalifica pesantissima in arrivo? : Aria pesante in casa Juventus: la vittoria con la Sampdoria non è servita a placare gli animi dopo l’eliminazione del Bernabeu, che rischia di far male persino più di Cardiff. In campo la squadra ha sfoderato una grandissima prestazione, sicuramente la migliore di tutti i 4 anni della gestione Allegri. Alla fine, però, un rigore nettissimo ha compromesso la possibilità di arrivare ai tempi supplementari e da quel momento tutto ...

Crozza contro Benatia in tv "Imbecille non fai ridere"/ Video - Pavan : "Gente che gode delle sconfitte Juve' : Crozza contro Benatia in tv "Imbecille non fai ridere". Video, Pavan: "Gente che gode delle sconfitte della Juve". Non finisce mai la sfida Real-Juve.