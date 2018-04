Crollo palazzina | 16 avvisi di garanzia

Milano - Crollo palazzina a Rescaldina : dopo una settimana trovato cane ancora vivo : Un cane di razza “shatush” è stato trovato ancora vivo sotto le macerie della palazzina di Rescaldina, nel Milanese, crollata una settimana fa: è stato salvato dai vigili del fuoco. L’animale è di proprietà di una delle famiglie coinvolte nell’evento: i pompieri lo hanno tratto in salvo dopo aver sentito dei rumori provenienti da una piccola apertura. dopo averlo fatto bere e riscaldato, un vigile lo ha tenuto in braccio, ...

Rescaldina - esplosione e Crollo palazzina : 9 persone estratte vive/ Ultime notizie - video : grave un 45enne : Rescaldina, esplosione e crollo di una palazzina, quattro i feriti gravi, di cui due bambini. video Ultime notizie, uno scoppio ha fatto crollare un edificio in provincia di Milano(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 22:34:00 GMT)

Crolla palazzina nel milanese : due feriti gravi - bimbo in rianimazione. Si indaga per Crollo colposo : Il piccolo, 6 anni, presenta ustioni sul 35% del corpo. Grave anche un 45enne, ricoverato in terapia intensiva

Milano - Crollo palazzina : tutti salvi : 10.20 Sono state tratte tutte in salvo le persone coinvolte nel crollo della palazzina di Rescaldina, nel Milanese. Lo hanno confermato i Carabinieri, che insieme ai Vigili del fuoco sono accorsi sul posto. Delle nove persone estratte vive, nessuna sarebbe in pericolo di vita. I feriti, 4 bambini e 5 adulti, sono stati trasportati negli ospedali di Legnano (Milano), Castellanza (Varese), e al Niguarda di Milano. I più gravi sono due coniugi ...

Italia : Crollo parziale palazzina di due piani nel Milanese : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Crollo di una palazzina a Rescaldina : 3 persone estratte vive. LE FOTO : Crollo di una palazzina a Rescaldina: 3 persone estratte vive. LE FOTO Lo stabile di due piani si trova nell’hinterland a Nord-Ovest di Milano. Secondo i Vigili del fuoco sono almeno cinque le persone coinvolte. Soccorritori scavano tra le macerie Parole chiave: ...

Roma. Pericolo di Crollo : evacuata palazzina al Tuscolano : Notevoli disagi per una decina di persone che abitano in un vecchio stabile. I condomini sono stati fatti evacuare dai