Cristina Chiabotto | il nuovo amore della ex Miss Italia dopo l’addio a Fabio Fulco

Cristina Chiabotto dopo l'addio a Fabio Fulco : eccola col nuovo fidanzato - il manager Marco Roscio : MILANO ? dopo un lungo fidanzamento Cristina Chiabotto, come riportato da Leggo.it, ha messo improvvisamente fine alla sua relazione con il collega attore Fabio Fulco. Cristina Chiabotto...

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco : in che rapporti sono rimasti dopo l’addio : In che rapporti sono rimasti Cristina Chiabotto e Fabio Fulco dopo che si sono lasciati dopo dodici anni insieme, Cristina Chiabotto e Fabio Fulco si sono lasciati. In che rapporti sono rimasti dopo la rottura? Non buoni. Ad ammetterlo la stessa Miss Italia in una recente intervista. Al settimanale Nuovo la modella e conduttrice ha […] L'articolo Cristina Chiabotto e Fabio Fulco: in che rapporti sono rimasti dopo l’addio proviene da ...

Fabio Fulco - un bacio per ricominciare dopo Cristina Chiabotto : Un bacio che lascia adito a pochi dubbi. E’ quello immortalato dal settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 4 aprile. Fabio Fulco è stato fotografato in compagnia di una modella napoletana di nome Eliana Sbaragli e l’appassionata effusione che si scambiano per strada fa pensare che l’attore abbia dimenticato Cristina Chiabotto, o comunque sia pronto per voltare pagina: “Quella con Eliana sembra essere una storia ...

“Ecco la nuova (giovane) fidanzata di Fabio Fulco”. L’ex di Cristina Chiabotto esce allo scoperto e davanti ai flash dei paparazzi scatta il bacio. Lei? 23 anni - capelli neri e fisico ‘da miss Italia’ : Dopo il dolore per l’addio da Cristina Chiabotto, Fabio Fulco, 43 anni, ritrova il sorriso. È stato il settimanale ”Chi”, in edicola da mercoledì 4 aprile, a pubblicare le immagini che ritraggono l’attore mentre bacia una ragazza. Questa è la prima volta che Fabio Fulco si fa vedere in atteggiamenti affettuosi con una donna dopo la fine della storia d’amore, durata 12 anni, con l’ex miss Italia Cristina ...

Cristina Chiabotto : DOPO LA ROTTURA CON FULCO C'È GIÀ UNA NUOVA FIAMMA? : No al ritorno di fiamma In tanti speravano in un ritorno di fiamma , DOPO più di 10 anni insieme la coppia CHIABOTTO FULCO pareva infatti essere una delle più solide del mondo dello spettacolo. A far ...

Cristina Chiabotto - nuovo fidanzato dopo Fabio Fulco? "Sta cedendo a un corteggiatore insistente..." : Un nuovo amore per Cristina Chiabotto? Pare proprio di sì, stando ad un'indiscrezione di Alberto Dandolo su Oggi. La showgirl torinese, infatti, si è lasciata alle spalle la lunga...

Cristina Chiabotto risponde all’ex Fabio Fulco : Cristina Chiabotto, ospite a Mattino Cinque, ha raccontato cosa è successo nella sua vita dopo la fine della sua storia con Fabio Fulco e ha risposto ad alcune dichiarazioni che l’ex aveva rilasciato sulla loro rottura. La Chiabotto ha ammesso che aver letto quelle frasi sui giornali l’abbia ferita e ha sottolineato: “Parliamo di una persona grande che ha subito un colpo abbastanza forte. Le sue sono state parole di chi non ha ...

Cristina Chiabotto a Mattino 5 : "Sto vivendo una seconda maturità" : E' una Cristina Chiabotto sorridente quella che si è presentata stamani a Mattino 5, accolta da Federica Panicucci. Si parla di 'amori che finiscono' e quale occasione migliore per parlare della favola senza lieto fine conclusasi lo scorso anno tra la showgirl e Fabio Fulco dopo ben 12 anni di rapporto. Già recentemente è stata ospite del salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, nella quale si è commossa ricordando ciò che è stato di una storia ...