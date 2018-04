CRISI FACEBOOK/ "Ha copiato app Nearby da start-up Milano". Google - in aumento le ricerche su come cancellarsi : CRISI FACEBOOK: la sentenza in Appello, il social ha copiato l'app Nearby da una una start-up di Milano. Intanto su Google aumentano le ricerche su come cancellarsi da FACEBOOK.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:27:00 GMT)

CRISI Facebook/ Zuckerberg conferma nuovo errore : video mai pubblicati venivano archiviati - arrivano le scuse : Crisi Facebook, parla Mark Zuckerberg: il fondatore del noto social network sottolinea come ci vorranno degli anni per superare i problemi, ma che comunque ce la faranno.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:33:00 GMT)

La democrazia diretta di Casaleggio al tempo della CRISI di Facebook : Per una strana congiuntura, nel momento in cui Davide Casaleggio era intervistato dal Washington Post, scoppiava lo scandalo Facebook. Il titolo del grande gruppo americano crollava in borsa, con un calo di oltre 20 punti. E nell'America profonda si organizzava la protesta, sotto forma di una class action contro il gigante del web. La Rete, così esaltata nell'intervista del numero uno o due (giudicate voi) del team 5 Stelle, mostrava il ...

Facebook - parlamento inglese convoca Zuckerberg : è CRISI : ...e il Digitale ha chiesto a Mark Zuckerberg di comparire per un'audizione sullo scandalo relativo all'abuso dei dati di milioni di utenti che coinvolge Facebook e la società di consulenza politica ...