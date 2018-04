CREMONESE-SALERNITANA | Orario Diretta TV | Streaming | Formazioni

CREMONESE Salernitana/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Cremonese Salernitana : info Streaming video e tv, probabili formazioni , quote , orario e risultato live . Grigiorossi senza vittoria da ben dodici partite di campionato(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:37:00 GMT)

Probabili Formazioni CREMONESE-Salernitana - Serie B 17-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Cremonese-Salernitana, Serie B 2017/2018, 36^ Giornata ore 20.45: analisi e pronostico della partita. Il match tra Cremonese e Salernitana sarà uno dei più interessanti della trentaseiesima giornata di Serie B. La Cremonese, tredicesima a quota 42, deve tornare alla vittoria per non sprofondare in zona play out, distante di sole quattro lunghezze e per dimenticare in fretta i pessimi risultati degli ultimi mesi. ...