Creato enzima che divora la plastica | I ricercatori | “E’ stato un errore di laboratorio”

Ricerca : Creato enzima artificiale che mangia la plastica : Il gruppo coordinato da Harry Austin, dell’Università di Portsmouth e del Laboratorio Nazionale per l’Energia Rinnovabile del Dipartimento per l’Energia statunitense, ha descritto su Pnas un enzima artificiale che riesce a digerire la plastica comunemente usata per le bottiglie (Pet). I Ricercatori stavano studiando la struttura molecolare di un enzima che riesce a digerire la plastica e l’hanno inavvertitamente ...