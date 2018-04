Crac Tercas | sequestrati 3 | 8 milioni | “Distrazione di fondi che ha contribuito al

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 aprile 2018) Mosse da manuale per una (quasi) perfetta distrazione die l’ineluttabile dissesto di una banca. È sufficiente leggere le 12 pagine di sequestro preventivo – per ben 3,8– eseguito martedì dalla Guardia di Finanza, per comprendere come si possano mandare in fumo 30. Soldi che dovevano tornare nelle casse della bancae che, invece, restavano nelle tasche di Cosimo De Rosa, amministratore di fatto di una società fallita, la Dierreci Costruzioni srl. Siamo dinanzi all’epilogo della maxi inchiesta sulla banca teramana, con un fascicolo aperto pochi mesi fa, che conta sette indagati – Cosimo De Rosa, Patrizio Blonda, Raffaele Di Mario, Giovanni De Rosa, Gianni Antonucci, Mauro Fornacini e Giampaolo Donati – accusati di bancarotta fraudolenta, aggravata dal requisito della transnazionalità, delle società Dierreci Costruzioni e Lupa srl. I ...