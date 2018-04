ilfattoquotidiano

: Crac SuisseGas, due arresti a Milano per bancarotta: rubati 50 milioni di euro - Cascavel47 : Crac SuisseGas, due arresti a Milano per bancarotta: rubati 50 milioni di euro -

(Di martedì 17 aprile 2018) Avevano “svuotato” con bonifici i conti di una società che commercializzava in gas per quasi 50difacendola fallire. Sono due due glistati eseguiti dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta della Procura disuldi Suisse Gas Italia, società che in passato ha investito anche in sponsorizzazioni sportive, prime tra tutte delle squadre di Milan, Atalanta e Bari negli anni passati, e che ha accumulato debiti superiori ai 90. Nel pomeriggio è finito in carcere Gianluca Borelli, avvocato ritenuto amministratore di fatto della società, mentre il gip di, Manuela Scudieri, ha disposto glidomiciliari per Giuseppe Mascia, l’amministratore di diritto. L’accusa contestata dal pm Stefano Civardi èper distrazione. Secondo l’indagine delle Fiamme Gialle che ...